Camide parolamız: Oku okut sevdir

Ümraniye’de Molla Hüsrev Camii’nin yaz kursundaki çocuklar, etkinlik ve oyunlar eşliğinde Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor. Topağacı Mahallesi’nde bulunan camideki 6 haftalık yaz Kur’an kursunun 4. haftasında şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün müfredatıyla camilerde ve Kur’an kurslarında yaz kursu eğitimleri verildiğini söyledi.

KUR’AN’I SEVDİRDİLER

Çelik, “Hocalarımız Kur’an-ı Kerim eğitimi, din hizmetleri, temel dini bilgiler, Peygamber hayatı ve bunun yanında sosyal etkinliklerle çocuklarımıza sevgiyle, bıktırmadan ve usandırmadan eğitim veriyorlar. Molla Hüsrev Camii’nde de ‘oku, okut, sevdir’ parolasıyla yola çıktılar, bu çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’i sevdirdiler.” diye konuştu. Molla Hüsrev Camii İmam Hatibi Osman Korkmaz ise görev yaptığı camide 5-18 yaş arası 100’den fazla çocuğun Kur’an eğitimi aldığını belirtti.

ŞENLİKLER DÜZENLİYORUZ

Kur’an öğrenmek için gelen çocukların caminin üst katında oluşturulan gençlik merkezinde masa tenisi ve langırt gibi oyunlarla eğlenebildiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti: “Bize 6 hafta boyunca emanet edilen evlatlarımızın eğlenerek, severek yaz Kur’an kursundan bir şeyler alması için gayret ediyoruz. Ümraniye Molla Hüsrev Camii olarak burada bir yaz Kur’an kursu şenliği de düzenliyoruz. Nasreddin Hoca, İbiş karakteri yavrularımızı eğlendirecek, eğlendirirken öğretecekler. Bu vesileyle o küçük yaştaki o güzel kalplerinde cami çok hoş bir yer olarak kalacak inşallah.”

ARTIK HER SENE GELECEĞİM

Altıncı sınıf öğrencisi Ahmet Enes Yıldız da 4 yıldır bu caminin yaz kursuna geldiğini ifade ederek, burada tecvitli güzel Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğini anlattı. Camide Kur’an öğretme dışında oyunlar, kahvaltı, gezi programı gibi etkinlikler yapıldığını, hocaların çeşitli ödüller verdiğini dile getiren Yıldız, “O kadar beğendim ki 4 senedir geliyorum ve her sene gelmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.







