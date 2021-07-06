Hayat Camiler çocuklarla şenlendi
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Camiler çocuklarla şenlendi

Yaz Kur’ân kursları başladı, camiler çocuklarla şenlendi. 4-9 yaşındakiler yüz yüze, 10-15 yaş arası yüz yüze veya online, 16-22 yaşındakiler sadece çevrim içi eğitim alacak. Veysel Karani Camii İmam Hatibi Mehmet Şenyiğit, “Öncelikli amacımız dinimizi sevdirmek, sonra öğretmek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camiler çocuklarla şenlendi​
Kur’an kursları dün başlasa da kayıtları 11 Temmuz’a kadar devam edecek. Kayıtlar, cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak .

MUHAMMED KURTAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen yaz Kur’an kurslarında, yüz yüze eğitim başladı. İstanbul’da Merter Veysel Karani Camisi’nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu Açılış Programı’na çok sayıda çocuk katıldı. Bazı çocuklar camiye aileleriyle geldi. Cami imam hatibi Mehmet Şenyiğit, çocuklarına ve ailelerine teşekkür ederken, “Öncelikli amacımız dinimizi sevdirmek. Sonra öğretmek. Bir insan camiyi sevdiği zaman hayatı boyunca camiyle iç içe olur. Bu yüzden yaz kursları önemli. Cami cemaatine sorduğumuzda hepsi yazın camide öğrendiğini söylüyor.” diye konuştu.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’an kursları, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’an kursları, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

VELİLER YALNIZ BIRAKMADI

  • Kur’an-ı Kerim öğrenmenin önemine değinen Şenyiğit, “Kur’an-ı Kerim öğrenmeye gayret ettikçe, öğrendikçe, hayata tatbik ettikçe anneler babalar taçlanacak. Camiye koştuğunuz sürece Allah’ın izniyle bütün güzellikler sizinle olacak. Kur’an kursları tüm İslam alemine, ülkemize, mahallemize, ilçemize hayırlı olsun. Rabb’im imanlı, erdemli bir nesil yetişmesi için bizleri vesile kılsın.” dedi. Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’an kursları, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

SINIFLAR GRUPLANDI

Altı hafta sürecek kurslar bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaş gruplarına göre hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitim verecek şekilde planlandı. 4-9 yaş aralığındaki çocuklar yüz yüze eğitim alacak. 10-15 yaş aralığında ki öğrenciler ise tercihe bağlı olarak yüz yüze veya online eğitim alabilecek. 16-22 yaş arası öğrencilerin eğitimleri sadece çevrim içi yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek. Eğitim ortamları imkanlar dahilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacak.

MAKSİMUM TİTİZLİK

  • Gerek yüz yüze eğitimlerde gerekse teneffüslerde öğrenciler arası 1,5 metrelik mesafeye uyulması, maske kullanılması, temizliğe dikkat edilmesi öğreticiler tarafından da kontrol ediliyor. Bulaşmaya karşı eğitim sırasında her öğrenci aynı rahleyi kullanacak. Kullanım öncesinde rahleler dezenfekte edilecek.
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