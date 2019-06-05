Hayat Camilerimiz çocukla dolsun
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Camilerimiz çocukla dolsun

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençler ve çocukları 17 Haziran’da açılacak yaz Kur’an kurslarına davet etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, bu yıl “Camiler Çocukla Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” çağrısı yaptıklarını söyledi. Geçen yıl 2 milyon 671 bin öğrenciye eğitim veren Diyanet, bu sayıyı geçmeyi planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Haziran’da açılacak yaz Kur’an kurslarında bu yıl iki dönem halinde 8 hafta eğitim verilecek.
17 Haziran’da açılacak yaz Kur’an kurslarında bu yıl iki dönem halinde 8 hafta eğitim verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gençler ve çocuklar, “Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” çağrısıyla 17 Haziran’da açılacak yaz Kur’an kurslarına davet edildi.

Ramazan Muslu

2 MİLYON ÖĞRENCİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, yaptığı açıklamada, 17 Haziran’da açılacak yaz Kur’an kurslarında bu yıl iki dönem halinde 8 hafta eğitim verileceğini belirtti. Geçen yıl 74 bin 829 kursta 2 milyon 671 bin öğrenciye eğitim verildiğini ve bu yıl ise beklentinin daha yüksek olduğunu ifade eden Muslu, yaz aylarında il ve ilçe müftülüklerinin imkanları dahilinde yatılı Kur’an kursu öğretim programlarının da yapıldığını söyledi. Muslu, çocukları ve gençleri bu yıl “Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” çağrısıyla kurslara davet ettiklerini bildirerek, bu kapsamda öğrencilerin İslam dininin itikat, ibadet ve ahlaka dair konularının yanı sıra elifba cüzü ve Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmelerini hedeflediklerini vurguladı.

KUR’AN MEALİ OKUMALARINI ARZU EDİYORUZ

  • Çocukların seviyelerine göre Kur’an-ı Kerim meali de okumalarını arzu ettiklerini aktaran Muslu, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzalanan protokol çerçevesinde kurslarda sadece eğitim değil sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlendiğini kaydetti. Muslu, yaz Kur’an kursuna devam eden öğrencilerin, kış döneminde eğitim alabileceği öğretim programlarının bu yıl başladığını aktararak, şunları söyledi: “Yaz Kur’an kursları başlamadan önce 640 koordinatör öğreticimiz Antalya’da bir eğitime alındı, seminer verildi. Koordinatörlerimiz hem çocuklara yönelik pedagojik formasyon hem de diğer mesleki bilgiler açısından eğitildi. Koordinatörlerimiz kendi görev yerlerine döndükleri zaman diğer personelimize, müftülerin rehberliğinde eğitimler verdiler. Yaz Kur’an kursunda görev alacak 110 bin civarında öğreticimiz ya da personelimiz özellikle yaz Kur’an kurslarıyla ilgili özel bir eğitimden geçti.”

Fatih Sultan dualarla anıldı
HAYAT
Fatih Sultan dualarla anıldı
Milletten tam destek

Milletten tam destek

​Pençe Operasyonu ile ilgili 9 bin 317 kişiyle anket yapıldı.
Döviz gelirinyoksa dövizle borçlanma

Döviz gelirin
yoksa dövizle borçlanma

​Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur riskine karşı uyarılarda bulundu.
Halka değilkendine hizmet

Halka değil
kendine hizmet

​CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, evini belediye işçilerine yaptırdı.​
Ben buraya Kato'dan geldim

Ben buraya Kato'dan geldim

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'daki provokasyona ilişkin konuştu.
Geçmişin<br>tadını yaşatmalıyız

Geçmişin
tadını yaşatmalıyız

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak'a anlattı.​
Liderlere<br>'bayram' telefonu

Liderlere
'bayram' telefonu

​Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Bakanlığın ilk plajı<br>Bodrum'da açıldı

Bakanlığın ilk plajı
Bodrum'da açıldı

Girişler ücretsiz olacak, sayısı kısa zamanda artacak.
İstanbul'da<br>bayram trafiği

İstanbul'da
bayram trafiği

Trafik yoğunluğu yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Ortak yayın<br>için ilk açıklama

Ortak yayın
için ilk açıklama

​AK Parti ve CHP heyetleri bayram sonrası yine görüşecek.
Lice'de operasyon

Lice'de operasyon

​Hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü.
20 bin TL cezası var

20 bin TL cezası var

Nesli tükenmekte olan türlere yönelik özel koruma.
Kirayı duyunca<br>şehitleri hatırladı

Kirayı duyunca
şehitleri hatırladı

​10 yıllık kirayı ödememek için yapmadığı kalmadı.
Erdoğan'ın çağrısı<br>ile yapılıyor

Erdoğan'ın çağrısı
ile yapılıyor

​8 bin aile düzenli gelir imkanına kavuşacak.
Kaçış yok:<br>TSK nefes aldırmıyor

Kaçış yok:
TSK nefes aldırmıyor

Mehmetçik, teröristleri hem karadan hem havadan vuruyor.
Kabul edilen<br>ücretsiz uçacak

Kabul edilen
ücretsiz uçacak

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor.
Bayramın<br>en acı yüzü

Bayramın
en acı yüzü

Trafik kazalarındaki bilanço can yaktı.
En güzel<br>kareye 10 bin TL

En güzel
kareye 10 bin TL

​18 yaşından büyük herkes katılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.