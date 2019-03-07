Çamlıca Camii’nde ilk ezan ve ilk namaz

Türkiye’nin en büyük camisi Çamlıca Camii, bugün ibadete açılıyor. Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Çamlıca Camii’nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam ediliyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Regaip Kandili dolayısıyla bu sabah itibarıyla camiyi ibadete açtıklarını belirti. Külünk şunları aktardı:

RESMİ AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

“Camimizi yarın (bugün) sadece ibadete açıyoruz. Resmi açılışını yapmıyoruz. Açılış programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle daha ileriki bir tarihte olacak. Yarın (bugün) sabahtan itibaren camimiz cemaate hizmet vermeye başlayacak” dedi. Külünk, yoğun gayretle geriye kalan rötuşların tamamlandığını anlattı.