Çanakkale Savaşı AKM’de anlatılacak

İsrail işgali ve zulmü altında yaşayan Filistinlilerin, edebiyatı da toprakları gibi çok parçalı. Diaspora edebiyatı, Filistinli olmayıp Filistin edebiyatı yapanlar veya tam da bu zulmün ortasında yaşarken edebiyat yapanlar gibi başlıklar var. Uzun yıllar Filistin edebiyatı üzerine çalışan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, bu edebiyatın sadece direnişten ibaret olmadığını, iyi edebiyat olduğu için dünyada ilgi gördüğünü söyledi.