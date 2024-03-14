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Hayat

Çanakkale Savaşı AKM’de anlatılacak

Devlet Halk Dansları Topluluğu, Çanakkale Savaşını anlatan ‘’1915 Bir Hilal Uğruna’’ dans gösterisini sahnelemeye hazırlanıyor.

02:39 - 14/03/2024 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İlk olarak 9 yıl önce izleyiciyle buluşan eser; halk dansları, bale, cimnastik, müzik ve sinema unsurlarının bir araya getirildiği multidisipliner bir gösterim olacak. 19 Mart Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan, Çanakkale Savaşı’na kadarki sürecin dönüm noktaları aktarılacak. Gösteri, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızın vatan mücadelesini anlatacak.



#aktüel
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