Çanakkale Savaşı AKM’de anlatılacak

İlk olarak 9 yıl önce izleyiciyle buluşan eser; halk dansları, bale, cimnastik, müzik ve sinema unsurlarının bir araya getirildiği multidisipliner bir gösterim olacak. 19 Mart Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan, Çanakkale Savaşı’na kadarki sürecin dönüm noktaları aktarılacak. Gösteri, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızın vatan mücadelesini anlatacak.
Arşiv.
#aktüel
#AKM
#Çanakkale Savaşı
#Tarih
٪d دقيقة قبل