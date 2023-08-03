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Hayat

Çanakkale'de dikkat çeken manzara: Pembeye döndü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

15:20 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Pembe göl dron ile havadan görüntülendi.

Pembe göl dron ile havadan görüntülendi.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Dron ile havadan görüntülendi

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen göl, dron ile havadan görüntülendi.

#çanakkale
#dunaliella salina
#Alexandria Troas Antik Kenti
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