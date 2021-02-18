Hayat Çanakkalede ıspanak su altında kaldı Fiyatı 8 liraya çıktı
AKTÜEL

Çanakkale'de ıspanak su altında kaldı: Fiyatı 8 liraya çıktı

Çanakkale'de ıspanak su altında kaldı: Fiyatı 8 liraya çıktı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde ekimi yapılan ıspanaklar, baraj su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldı. Ispanağın kilosu 3 liradan 8 liraya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Çiftçi Serkan Uydaş
Çiftçi Serkan Uydaş

Bayramiç'e 15 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyünde bulunan çiftçilerin bir kısmının tarlası, 23 yıl önce yapılan Bayramiç Barajı su havzası içinde kaldı. Geçen sonbahar da etkili olan kuraklıktan dolayı Bayramiç Baraj'ında su seviyesi azaldı. Bunun üzerine çiftçiler, suyun çekildiği ve toprağın göründüğü havzaya ıspanak ekimi yaptı. Yıl boyu Kaz Dağları'ndan akan Karamanderes çayı ile derelerden gelen alüvyonlu topraklarda çiftçiler, zirai gübre ve ilaç kullanmadan doğal ıspanak yetiştirdiler. Ancak geçen hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrasında baraj suyu doldu. Ispanakların ekili olduğu su havzası, Kazdağları’ndan gelen kar ve yağmur sularının altında kaldı. Suya gömülen ıspanaklardan kurtarabildiklerini çiftçiler, pazarda 3 liraya satışa sundu. Ancak ıspanağın büyük kısmının sular altında kalmasından dolayı fiyatlar pazarda 6 ile 8 liraya yükseldi.

Çiftçi Serkan Uydaş:

  • “Ispanağın sökümü yapılamadı. Çünkü üreticinin hasadı, son yağan yağışın ardından sular altında kaldı. Kurtarılabilen ıspanaklar pazarda 3 liraya verildi. Elimizde ıspanak kalmadığı için fiyatlar 8 liraya kadar çıktı”

Yoğun kar yağışı sebze fiyatlarını artırdı
EKONOMİ
Yoğun kar yağışı sebze fiyatlarını artırdı

Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı: Aradaki farkı kim yiyor?
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Kumlucalı domates üreticileri, Kumluca Hal çıkışı 1. 80 Lira olan domates fiyatlarının büyük şehir market raflarında veya pazarlarında 10 Lira olmasının nedenini sordu.
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Domates Üreticisi Hatice Kanga (60), serada dalından topladığı domatesleri kasaya yerleştirirken aradaki fiyat farkını kendilerinin bile anlamadığını söyledi. Kanga, Bu domatesleri böyle topluyoruz. Burada 1 Lira 80 Kuruş İstanbul’da 10 Lira. Bu aradaki farkı kim yiyor” dedi.
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Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesi Kumluca Hal’ine 1.80 Liraya sattıklarını, üzerine 1 Lira paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2.80 TL olacağını belirterek İstanbul’a bu domates 2.80 Liraya ulaşıyor. Neden tüketici bu domatesi 10 Liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, Hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesin” dedi.
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Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı: Aradaki farkı kim yiyor?
Örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya'nın Kumluca İlçesinde domates üreticileri, yüksek masraflarla ürettikleri domateslerin Kumluca hal çıkışı ile büyükşehirlerdeki market fiyat farkının ortadan kaldırılmasını istiyor.


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