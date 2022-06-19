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Candan babalar: Bu yavrular yüreğime deva oldu

Bugün milyonlarca insan baba olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyor. Babalığın sadece kandan olmayacağını gösteren candan babalarla, koruyucu aile olmanın güzelliklerini konuştuk. Bir erkek evladın ardından iki de kız babası olmayı tadan Cenk Gül: Kızımı ilk gördüğüm an yüreğimin ısındığını hissettim. Onun bize vermiş olduğu umutla bir kız bebeğin daha anne ve babası olmaya karar verdik. İkiz çocuk babası Salim Güler: Boyacılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Onlara sahip çıkmamla evimizde bereket arttı. Bu yavrulara sahip çıkmak yüreğime deva oldu.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
​Candan babalar: Bu yavrular yüreğime deva oldu
Cenk Gül

Bugün Babalar Günü. Milyonlarca insan baba olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyor. Ancak bazıları var ki, babalığın sadece biyolojik olmadığını kanıtlıyor. Binlerce kimsesiz çocuğa aile olan koruyucu babalar, öz çocuğu olsa da olmasa da kimsesizlere sıcak bir yuva olmayı seçiyor.

3 ÇOCUKLU KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR

  • Onlardan biri 45 yaşında Cenk Gül. 25 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Cenk Gül, iki kıza da koruyucu ailelik yapıyor. Gül şunları söylüyor: “Eşim Belgüzar ile uzun zamandır koruyucu aile olma fikrimiz vardı. Ve bu fikrimizi maddi durumumuz düzelince hayata geçirmeye karar verdik. 2021’de olumlu geri dönüş yapıldı. Eşimle kuruma gittiğimizde bize ilk gösterilen yavruyu alacağımızı kararlaştırmıştık. O, 6 aylık olan şu anki kızımızdı. Kızımı ilk gördüğüm andaki bakışını asla unutamıyorum. Öyle masum baktı ki, o an yüreğimin ısındığını hissettim. Sanki görünmez hislerle birbirimize bağlandık. Şükürler olsun ki o gün itibarıyla eşimle beraber yeniden anne ve baba olma hissiyatına eriştik.” dedi. İlk kızlarının ardından bir kız bebeği daha sahiplenen Gül, “Onun bize vermiş olduğu bizim ona vermiş olduğumuz umutla biz bir tane daha bebeğin annesi ve babası olmaya karar verdik. Ve diğer kızımızı da 2 aylıkken sahiplendik. Bambaşka hisler içerisindeyiz, her gün Rabbime dua ediyorum, bizi böyle güzel bir duyguyla nimetlendirdiği için.” ifadelerini kullandı. Koca yürekli bir diğer baba da 63 yaşındaki Salim Güler. Eşiyle 2 kız evladı olan Güler, 20 sene önce de biri kız biri erkek ikiz bebekleri sahiplendiler.

Cenk Gül ve ailesi
Cenk Gül ve ailesi

5 AY SONRA ASKERE UĞURLAYACAK

  • Güler, “Zor şartlar altında evlatlarımı mutlu etmeye çalıştım. Boyacılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Onlara sahip çıkmamla evimizde bereket arttı. Çok başka bir duygu, hem yetim hem öksüz yavrulara sahip çıkmak yüreğime deva olmuş gibiydi. Bu mutluluğum 5 sene önce kızımın vefat etmesiyle yerini acıya bıraktı, acım hala taze. Hamd olsun her halimize erkek çocuğum yaşıyor. 20 yaşında oldu, işe girdi 5 ay sonra askere uğurlayacağız. Onlara babalık yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum.” dedi.

Salim Güler
Salim Güler

Heyecanla kızımızı bekliyoruz

Koruyucu aile olmak için başvuru yapan Oğuzhan Ekşi ve eşi de sıcak bir yuvanın hazırlığı içindeler. Ekşi, “Biz evlat edinmeye karar verdiğimizde ertesi gün kızımızın odasını hazırlamaya başladık. Başvurumuzu yaptık ve bekleme sürecine giriştik. Şubat ayında bizim başvurumuzun onaylandığını ifade ettiler ve büyük bir heyecanla kızımızı bekliyoruz. Biz kızımıza nasıl faydalı olabiliriz onu bu hayata nasıl hazırlarız düşünceleri içindeyiz.” dedi.

Oğuzhan- Gizem Ekşi
Oğuzhan- Gizem Ekşi

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