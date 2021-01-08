Canı sıkılan müzik aleti alıyor

Eskişehir’de yaşayan ve küçük yaşlarda başladığı bağlama sanatçılığını yurt içi ve yurt dışında icra eden müzisyen Ömer Ulutaş’ın, aynı zamanda müzik aleti tamiri ve satışı için açtığı dükkânında işleri son günlerde arttı. Artışın nedeni olarak ise; son kısıtlamalarla insanların kendilerine uğraş aradığını ve oluşan boş vakitleri bir heves ile müzik aleti çalarak değerlendirmeye başlamış olmasını gösterdi.

FOTOĞRAF 7 Eskişehir'de yaşayan ve küçük yaşlarda başladığı bağlama sanatçılığını yurt içi ve yurt dışında icra eden müzisyen Ömer Ulutaş'ın, aynı zamanda müzik aleti tamiri ve satışı için açtığı dükkânında işleri son günlerde arttı. Artışın nedeni olarak ise; son kısıtlamalarla insanların kendilerine uğraş aradığını ve oluşan boş vakitleri bir heves ile müzik aleti çalarak değerlendirmeye başlamış olmasını gösterdi. Eskiden müzik aleti çalmaya fırsat bulamayan vatandaşların enstrümanlarını tamire getirdiğini ya da yeni müzik aletlerine merak saldığını belirtti. Konuyla alakalı konuşan Ulutaş; “Müzik sektöründeki normal satış faaliyetlerimize göre satış oranlarımız değişti. Artık yüzde 99 normal vatandaşa, yüzde bir ise müzisyenlere yönelik hizmet veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz müzik sektöründe şu anda hiçbir faaliyet yok. Bu camiadan ekmek yiyenler cihazlarına pek bakım falan yaptıramıyorlar. Bu nedenle şu an tamamen vatandaşlarımıza yönelik bir hizmetimiz var. Onların da içindeki müzik aşkı can sıkıntıları sebebiyle ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın evlerindeki müzik aletleri, aksesuarları ve bunların tamiratlarıyla sıkça ilgileniyoruz, olana bereket diyoruz diyerek durumu anlattı. Günümüzde müzikle uğraşmanın geçmişe nazaran daha kolay oluğunu söyleyen Ulutaş, müziğin insanların içlerinde bir heves olarak kalmamasını ve herkesin eğer gerçekten isterse enstrüman çalabileceğini söyledi. Pandemiden oluşan boş zamanın öğrenmek için fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Ulutaş; “Annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin müziği hep arka plana attığını duyuyoruz. 'Çocukken enstrüman öğrenmeyi, çalmayı çok isterdim. Durumumuz müsait değildi, müzik öğretmeni olmak istiyordum' gibi şeyler söylüyorlar. Tabii teknoloji ilerlediği için şimdiki çocuklar ve gençler, dedelerimiz ve atalarımız gibi değiller. Müziğe daha çok yöneliyorlar. Müzik enstrümanı öğrenmek isteyen hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. İnanın son günlerde müziğe yönelik ilgi çok arttı. İnsanların pandemiden dolayı evlerinde müzik yaptığını görüyoruz. Korkmayın, içinizdeki müzik aşkını saklamayın. Müzik her zaman vardır, müziğin yaşı yoktur. Müzik evrenseldir. İstediğiniz müzik aletiyle istediğiniz müziği yapabilirsiniz. Buradan vatandaşlarımıza bu mesajları vermek istiyorum. Hele ki son günlerde pandemiden dolayı vaktinizi enstrüman öğrenmeyle geçirerek hayatınızı sürdürebilirsiniz dedi. Sokağa çıkma yasağında satışları arttı: Can sıkıntısı müzik aşkını ortaya çıkarttı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısı Ömer Ulutaş, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanların eve kapanmış olmasının müzik aletlerine olan ilginin artması sonucunu getirdiğini söyledi.

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Eskiden müzik aleti çalmaya fırsat bulamayan vatandaşların enstrümanlarını tamire getirdiğini ya da yeni müzik aletlerine merak saldığını belirtti.

Artık yüzde 99 vatandaşa hizmet veriyoruz

Konuyla alakalı konuşan Ulutaş; “Müzik sektöründeki normal satış faaliyetlerimize göre satış oranlarımız değişti. Artık yüzde 99 normal vatandaşa, yüzde bir ise müzisyenlere yönelik hizmet veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz müzik sektöründe şu anda hiçbir faaliyet yok. Bu camiadan ekmek yiyenler cihazlarına pek bakım falan yaptıramıyorlar. Bu nedenle şu an tamamen vatandaşlarımıza yönelik bir hizmetimiz var. Onların da içindeki müzik aşkı can sıkıntıları sebebiyle ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın evlerindeki müzik aletleri, aksesuarları ve bunların tamiratlarıyla sıkça ilgileniyoruz, olana bereket diyoruz” diyerek durumu anlattı.

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FOTOĞRAF 10 Tunceli’de yaşayan Ayten Yeşiltaş, Pandemi sürecinde ‘Evde kal’ çağrılarına uydu ve kendini evde izole etmeye başladı. Bu süreç içerisinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı. Yeşiltaş, ürettiği bez bebekleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Siparişler almaya başlayan Yeşiltaş, bütün gününü bez bebek yapımına ayırmaya başladı. Paylaşımlara devam eden Yeşiltaş, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden sipariş almaya başladı. Pandemi döneminde yeğenleriyle evde otururken artık ip ve kumaşlardan bebek yapmaya başladığını dile getiren Yeşiltaş, Bu süreçte üretimlerim daha fazla artmaya başladı. Bu bebeklerin otantik oluşuna kendimiz karar veriyoruz. Kıyafetini ve iplerini ona göre ayarlıyorum. Anneannelerimiz bize çocukken bunları yapıyordu. Onlar ahşap kullanıyordu. Bende ip ve bezleri kullanıyorum. Otantik oluşu daha çok ilgi çekti. Bizim de çocukluğumuzdan bildiğimiz oynadığımız bebekler. Bez oldukları için daha sağlıklı. En azından kimyasal madde yok içinde. Çocukların daha çok kullanabilecekleri bir ürün” dedi. Ürettiği bebekleri sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Avrupa ülkelerinden sipariş aldığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi: Çok güzel yorumlar ve beğeniler aldım. Sonra Londra’dan, Almanya’dan siparişler gelmeye başladı. Pandemi sürecini ben böyle güzel ve keyifli bir şekilde değerlendirdim. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Siparişler, paylaşımlar ve yorumlar çok güzel. Maddi olarak da bir katkı sağlıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bazı arkadaşlarım da gelip bana yardım ediyor. Hem eğleniyoruz hem üretiyoruz. Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum. Birçok arkadaşım evde çok sıkıldığını ve bu sürecin çok sıkıcı bir hal aldığını söylüyor. Ben de onlara bu tarz durumları örnek veriyorum. Herkesin bir el becerisi kesinlikle vardır. Kendilerine boş zaman yaratıp bir şeyler yapabilirler. Böyle bir bebeği yapmak benim bir saatimi alıyor. Sıfır maliyetli bir ürün. Kafasını bir süngerden, saçlarını iplerden, elbiseyi de eski tişörtlerden yapıyorum. Çok basit imkanlarla hiçbir maliyeti olmadan da bu ürünleri yapabilirsiniz. Yeter ki evinizde kullanamadığınız ürünleri değerlendirin” Pandemide can sıkıntısından başladı, şimdi Avrupa'ya sipariş gönderiyor Tunceli'de koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günleri fırsata çeviren 48 yaşındaki Ayten Yeşiltaş, kullanılmayan ev eşyalarından bez bebekler yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı uğraşını, kısa sürede karlı bir işe dönüştüren, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de sipariş almaya başladığını ifade eden Yeşiltaş, "Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. BiP'te paylaş

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Enstrüman öğrenmenin yaşı yoktur

Günümüzde müzikle uğraşmanın geçmişe nazaran daha kolay oluğunu söyleyen Ulutaş, müziğin insanların içlerinde bir heves olarak kalmamasını ve herkesin eğer gerçekten isterse enstrüman çalabileceğini söyledi. Pandemiden oluşan boş zamanın öğrenmek için fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Ulutaş, şu şekilde konuştu:

“Annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin müziği hep arka plana attığını duyuyoruz. ‘Çocukken enstrüman öğrenmeyi, çalmayı çok isterdim. Durumumuz müsait değildi, müzik öğretmeni olmak istiyordum’ gibi şeyler söylüyorlar. Tabii teknoloji ilerlediği için şimdiki çocuklar ve gençler, dedelerimiz ve atalarımız gibi değiller. Müziğe daha çok yöneliyorlar. Müzik enstrümanı öğrenmek isteyen hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. İnanın son günlerde müziğe yönelik ilgi çok arttı. İnsanların pandemiden dolayı evlerinde müzik yaptığını görüyoruz. Korkmayın, içinizdeki müzik aşkını saklamayın. Müzik her zaman vardır, müziğin yaşı yoktur. Müzik evrenseldir. İstediğiniz müzik aletiyle istediğiniz müziği yapabilirsiniz. Buradan vatandaşlarımıza bu mesajları vermek istiyorum. Hele ki son günlerde pandemiden dolayı vaktinizi enstrüman öğrenmeyle geçirerek hayatınızı sürdürebilirsiniz”