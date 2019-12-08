Hayat Canlı yayında organ nakli
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Canlı yayında organ nakli

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri’ne özel olarak, dün yapılan ameliyatlar canlı yayınlandı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri kapsamında, Organ Nakli Merkezi Müdürü Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde gün içinde bir dizi organ nakli ameliyatı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ameliyat anından bir görüntü
Ameliyat anından bir görüntü

Farklı tekniklerle gerçekleştirilen ameliyatlar, etkinlik kapsamında, 20 ülkeden canlı takip edildi. Prof. Dr. Aydınlı, “Akdeniz Üniversitesi, organ naklinde marka bir isim, özellikle böbrek naklinde kamu üniversiteleri arasında ilk sırada yer alıyor. Böyle olunca elimizdeki imkanları, bilgileri diğer ekiplerle paylaşmak için canlı yayın yaptık. Toplamda 4 verici, 4 alıcı olmak üzere 8 ameliyat gerçekleştirildi. Antalya’da robotla böbrek nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatlarda yüze yakın ekip, elini taşın altına koydu” dedi. İnternet üzerinden canlı yayınla yapılan ameliyatların, ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Aydınlı, ellerindeki imkanlarla hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

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