Canlı yayında organ nakli

Farklı tekniklerle gerçekleştirilen ameliyatlar, etkinlik kapsamında, 20 ülkeden canlı takip edildi. Prof. Dr. Aydınlı, “Akdeniz Üniversitesi, organ naklinde marka bir isim, özellikle böbrek naklinde kamu üniversiteleri arasında ilk sırada yer alıyor. Böyle olunca elimizdeki imkanları, bilgileri diğer ekiplerle paylaşmak için canlı yayın yaptık. Toplamda 4 verici, 4 alıcı olmak üzere 8 ameliyat gerçekleştirildi. Antalya’da robotla böbrek nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatlarda yüze yakın ekip, elini taşın altına koydu” dedi. İnternet üzerinden canlı yayınla yapılan ameliyatların, ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Aydınlı, ellerindeki imkanlarla hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

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