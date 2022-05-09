Canlı yayında sinek yedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" programında ilginç anlar yaşandı.
Yorumculardan Sinan Engin konuşurken, sineğin kendisini rahatsız ettiğini söyledi ve “Dünden beri bu sinek ne ya… Apo, gel oğlum şu sineği ez. Koca at sineği hocam.” dedi.
Bunun üzerine Ahmet Çakar, “O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum.” diyerek tepki verdi. Sinan Engin’in cevabı ise “At ağzına” oldu.
SİNEĞİ AĞZINA ATTI
Hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyodakiler ne olacağını merakla beklerken; Ahmet Çakar, herkesi şoke etti.
Bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden ağzına attı.