Canlı yayında sinek yedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" programında ilginç anlar yaşandı.

Yorumculardan Sinan Engin konuşurken, sineğin kendisini rahatsız ettiğini söyledi ve “Dünden beri bu sinek ne ya… Apo, gel oğlum şu sineği ez. Koca at sineği hocam.” dedi.

Bunun üzerine Ahmet Çakar, “O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum.” diyerek tepki verdi. Sinan Engin’in cevabı ise “At ağzına” oldu.

SİNEĞİ AĞZINA ATTI

Hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyodakiler ne olacağını merakla beklerken; Ahmet Çakar, herkesi şoke etti.

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Bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden ağzına attı.

FOTOĞRAF 11 Konyaaltı ilçesinde Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl evlenmeden 1 ay önce ev kiraladı. Zeynep Fırat, henüz evlenmediği için kira evrakını imzalarken kendi soyadı 'Olgun'u kullandı. Şubat ayında daire sahibi ile görüşen çift, Zeynep Fırat'ın önceki evliliğinden 2 çocuğuyla birlikte evde oturmaya devam edeceklerini belirtti. Çift, sözleşmede yazdığı gibi yüzde 15 zam yaparak ev sahibi ile anlaştı. 2 ay zamlı kiralarını yatıran çift, nisan ayında ev sahibinin 'Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın' talebiyle karşı karşıya kaldı. Bir süre sonra çift, ev sahibine sözleşmeyi yeni imzaladıklarını ve çıkmayacaklarını söyledi. EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADI YAZIYOR<br><br>Olumsuz yanıtın ardından Zeynep Fırat'ın imzaladığı ancak tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütnamesinin devreye sokan ev sahibi, daireyi boşaltmaları için icraya gitti. Eve gelen tahliye emrinde Zeynep Fırat, evi kiralarken önceki soyadıyla imzaladığı tahliye taahhütnamesine 14 Nisan tarihinin eklendiğini gördü. Avukatları aracılığıyla tahliye emrine itiraz eden çift, evrakta sahtecilik iddiasıyla da şikayetçi olacak. 'ŞUBAT AYINDA SÖZLEŞME YENİLEDİK'<br><br>Yaşadıkları evi evlenmeden 1 ay önce tuttuğunu, bu nedenle o zamanki soyadıyla evraka imza attığını belirten Zeynep Fırat, \"1 sene geçtiğinde ev sahibi eşimi arayarak 'Yüzde 15 kira artışını kabul ediyorsanız, oturmaya devam edin' dedi. Biz de bu artışı kabul ettik ve şubat ayında sözleşmemiz yenilendi. Aradan 2 ay geçtikten sonra ev sahibi tekrar arayarak 'Oğlum nişanlandı, evimi boşaltın' dedi. Biz de sözleşmemizi yeni güncellediğimiz ve yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik\" dedi. 'TARİH KISMINI KENDİLERİ DOLDURMUŞ'<br><br>Evraka yakın tarihte imzalamış gibi tarih eklendiğini iddia eden Fırat, \"Bunun üzerine evimize benim eski soyadımla icra dosyası geldi. Evi tutarken imzaladığım tahliye taahhütnamesini devreye sokmuşlar. O zaman bu belgeyi imzaladım ama tarih kısmı boş bırakılmıştı. Benim eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş. Biz de avukatımızla bu konuyu konuştuk ve icra durdurma için başvuruda bulunduk\" diye konuştu. Evrakta imza atıldığı yazan tarihte ev sahibiyle görüşmediğini belirten Fırat, \"Evrakta eski soyadım gözüküyor. Bahsedilen tarihlerde biz ne ev sahibiyle ne emlakçıyla görüştük. Zaten soyadım değiştiği için bu soyadını kullanarak imza atamam. Tarihi istedikleri gibi doldurmuşlar\" ifadelerini kullandı.<br> 'ÇOK KİŞİNİN BAŞINA GELİYOR'<br><br>Gelen icra emrine itiraz ettiklerini ve kararı durdurduklarını söyleyen Özgür Fırat, \"Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor. Tahliye taahhütnamesini ev sahipleri ve emlakçılar, tarih kısmını boş bırakarak imzalatıyor. İnsanları bu şekilde evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz\" dedi. 'MAHKEME REDDEDECEKTİR'<br><br>Bu konularda kanunların geçerli olduğunu vurgulayan Gündüz, \"Tüketicilerimiz bu konularda rahat olsun. Ev sahibi kiracıyı huzursuz ediyorsa; kiracılar da onları huzursuz edebilir. Bu artışlara dur demek zorundayız. Kiracımız bu durumda bir şey yapmayacak. Karşı taraf dava açacak. Olay mahkemeye intikal ettiğinde zaten reddedilecektir. Kanun ne diyorsa odur\" ifadelerini kullandı. Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl kiraladıkları, şubat ayında ise sözleşmesini yeniledikleri evlerinden iddiaya göre, tarih kısmı boş bırakılan taahhütname ile çıkarılmak istendi. Özgür Fırat, "Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor" dedi. Çift avukatları aracılığıyla karara itiraz ederken, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanun burada kiracının durumunu, ne şekilde zamların yapılacağını belirtmiştir" dedi.

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