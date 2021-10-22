Hayat Cannesda Destan yazıldı
AKTÜEL

Cannes’da ‘Destan’ yazıldı

‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı! atv’nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi ‘Destan’ henüz yayına başlamadan Cannes’da görücüye çıktı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cannes’da ‘Destan’ yazıldı
Afiş

Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv’nin ‘Destan’ dizisi oldu. İlk gösterimi Cannes’da yapılan ‘Destan’ dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı.

Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye’yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan ‘Destan’ dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.

Cannes’da en çok Destan konuşuldu

Cannes’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da ‘Destan’ dizisi damgasını vurdu. Etkinlikle ilgili paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

Merakla beklenen ‘Destan’ çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

Tanıtım için: https://www.atv.com.tr/destan/...

Dünyada rakibi yok

Dünyada rakibi yok

Sakarya'da yetiştiriliyor: Ülkenin yüzde 65'lik ihtiyacını karşılıyor.
Rusyadan Samsunga ambargo

Rusya'dan Samsung'a ambargo

​Ülkede toplamda 61 telefon modeli yasaklandı.
Türkiye - Afrika İş Forumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.

PKK yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.