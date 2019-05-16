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Hayat Cannesda Türkiye gecesi
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KÜLTÜR SANAT

Cannes'da Türkiye gecesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli film festivali kabul edilen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, Türk Günü Resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Festival yıldızlarının buluşma noktası Majestic Beach'de yarın akşam düzenlenecek resepsiyona, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından davetliler katılacak.

Kültür ve Turizm BakanI Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğindeki resepsiyon, coğrafi ve iklimsel özelliklerinin sağladığı zenginlikle film çekimi için baştan başa doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin sinema sektörüne sunduğu olanakların tanıtımı açısından önemli platform oluşturacak. Resepsiyon Türkiye'nin tanıtımına da katkı sunacak.

Yabancı film yapımcılarına sinema destekleri anlatılacak

Dünyanın dört bir yanından önemli yapımcılar ve sektör temsilcilerinin katılacağı etkinlikte, yeni Sinema Kanunu ile yabancı film yapımcılarına Türkiye'de sağlanacak destekler konusunda bilgi verilecek.

"Dünya sinemasının kalbi" olarak nitelendirilen Cannes'da duyurulacak yeni teşviklerle çok sayıda sinema ve dizi projesinin Türkiye'de çekilmesi bekleniyor.

Ayrıca resepsiyonda, Türkiye'deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkede çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi, davetlilerin beğenisine sunulacak.

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın "sürdürülebilirlik" temalı defilesiyle renklenecek gecede, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunulacak. Gece, dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal'ın perküsyon şovuyla noktalanacak.

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