Hayat Canova son yolculuğuna uğurlandı
KÜLTÜR SANAT

Canova son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.

Canova’nın cenaze namazı dün, Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canova son yolculuğuna uğurlandı
Civan Canova

Usta oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos’ta vefat eden Canova’nın cenaze namazı dün, Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılındı. Oyuncu Çiçek Taksi, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bizim Aile, Ömerçip, Karadayı, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol almıştı. Onlarca ödülün de sahibi olan oyuncu, ressam kişiliğiyle 2016’da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi’nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu’ndaki Bitiyatro’da resim sergisi açmıştı.

Sanat dünyasının acı kaybı: Usta isim hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
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Usta oyuncunun vefatını, oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.<br><br>
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Dermancıoğlu, paylaşımında, \"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim.\" ifadelerine yer verdi.
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Civan Canova kimdir?<br><br>Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi.
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Civan Canova kimdir?<br><br>Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi.
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Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da \"Eve Dönüş\" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de \"Ölüleri Gömün\" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.
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Sanat dünyasının acı kaybı: Usta isim hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti.


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