Canova son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova 67 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos’ta vefat eden Canova’nın cenaze namazı dün, Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılındı. Oyuncu Çiçek Taksi, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bizim Aile, Ömerçip, Karadayı, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol almıştı. Onlarca ödülün de sahibi olan oyuncu, ressam kişiliğiyle 2016’da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi’nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu’ndaki Bitiyatro’da resim sergisi açmıştı.