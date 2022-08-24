Canova son yolculuğuna uğurlandı

Hayat

Sinemada taklitle var olamayız

ABD’den sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye. Ancak Türk sineması, festival filmleri haricinde dünya izleyicisiyle buluşamıyor. Yönetmen Derviş Zaim, sektöre kendi hikayelerimizi keşfetmelerini öneriyor. Yönetmen Nazif Tunç da, “Sinemada ne yazık ki çok taklitçi ve öykünmeci bir dil var” diyor.