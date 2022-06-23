Cansuyu ekipleri kurbana hazır

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2022 Kurban Organizasyonu kapsamında dünyanın kriz bölgeleri başta olmak üzere, Dünya’nın dört bir yanında hayırseverlerin bağışlarını mağdurlara ulaştırmak için gidecek ekiplerinin eğitimleri tamamladı. Cansuyu Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirilen ‘2022 Kurban Planlama ve Eğitim Toplantısı’ ile gönüllülere kurban organizasyonu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Kurban Bayramın muhtaçlara ulaşılacak

Kurban Bayramı’nda bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekalet yolu ile kesen ve kesim yaptığı bölgelerde dağıtan Cansuyu Derneği, bu sene de Türkiye’de, kriz bölgelerinde ve mazlum coğrafyalarda muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyerek hayırseverler ve muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile olacak. Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile iş birliği halinde kurban etleri muhtaçlara dağıtılacak.

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Nerede bir göz yaşı varsa Cansuyu orada

Cansuyu Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirilen ‘2022 Kurban Planlama ve Eğitim Toplantısı’nda katılımcılara hitap eden Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Derneğin düzenlediği 2022 Kurban Bayramı Organizasyonu ile birlikte 18’nci dönemine girdiğine dikkat çekerek, “17 yıldır hayırseverlerin bağışlarını gönüllülerimiz ile birlikte mağdurlara ulaştırdık. Yıllar içerisinde hem dünyadaki mağduriyetler, mazlumiyetler arttı hem de bizim yardım gönderdiğimiz alanlarda bir artış oldu. Bu konudaki sloganımız şu; ‘Nerede bir acı, gözyaşı varsa Cansuyu Derneği orada var olmak mecburiyetindedir’. 17 senedir olduğu gibi bu sene Kurban Bayramı’nda da mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölgeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı

Toplantıda konuşan Cansuyu Derneği Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, Kurban Bayramı’nda görev alacak gönüllülerin yapacağı bu çalışmanın zor ve hayırlı bir iş olduğunu belirterek, katılımcılara gidilecek olan ülkelerin genel durumu ve bu ülkelerde dikkat etmeleri gereken konular hakkında önerilerde bulunarak gönüllülere gidilecek bölgeler hakkında ve kurban organizasyonu ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu

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Birimler gönüllülerle eğitim verdi

Konuşmaların ardından Cansuyu Dış ilişkiler Koordinatörlüğü tarafından ülkeler ve gidecek ekipler açıklandı. 2022 Kurban Organizasyonları kapsamında onlarca ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek olan Cansuyu, mazlum ve mağdur coğrafyalara tecrübeli ekip başı, bölgenin dilini bilen tercüman, kameraman ve yardımcı elemandan oluşan tecrübeli ekiplerini gönderiyor. Ekiplerin belli olmasının ardından tanıtım birimi, dış ilişkiler birimi, basın ve muhasebe birimleri katılımcılara eğitim verdi. Genel değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.