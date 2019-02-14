Hayat Cansuyundan Arsel kampına yardım
AKTÜEL

Cansuyu’ndan Arsel kampına yardım

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki yaraları saran Cansuyu, Lübnan Bekaa Vadisi’ndeki 72 bin Suriyeli mülteciye de kardeşlik elini uzattı. Dernek, bölgede 6 bin kişiye gıda yardımının yanı sıra yakacak, yatak ve battaniye gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dernek, mültecilerin ısınma sorununu çözmek için 2 bin 40 adet sıvı yakacak dağıtımı gerçekleştirdi.
Dernek, mültecilerin ısınma sorununu çözmek için 2 bin 40 adet sıvı yakacak dağıtımı gerçekleştirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine mülteci olarak sığınan Suriyeliler, hayırsever vatandaşların desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha önce Türkiye’deki mülteciler ile birçok ülke ve bölgedeki mültecilere yardımlarını ulaştıran Cansuyu, son olarak Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunan Arsel kamplarındaki Suriyeli mülteciler için yardımlarda bulundu. Bölgede 6 bin kişiye gıda yardımı yapan Cansuyu, 700 adet yatak ile 600 adet battaniye dağıtımı yaptı. Ayrıca bu kamplardaki mültecilerin ısınma sorununu çözmek için her biri 20 litreden oluşan 2 bin 40 adet sıvı yakacak dağıtımı gerçekleştirildi.

AMAÇ; GERÇEK MUHTACA ULAŞMAK

Yapılan yardım organizasyonu hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, “Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunan Arsel kamplarındayız. Burada yaklaşık 72 bin Suriyeli Mülteci kardeşimiz yaşam mücadelesi veriyor. Cansuyu Derneği olarak bölgede 6 bin muhtaca gıda dağıtımı yaptık. Amacımız nerede gerçek bir muhtaç varsa oraya ulaşmak. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

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