Cansuyu’ndan Arsel kampına yardım

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine mülteci olarak sığınan Suriyeliler, hayırsever vatandaşların desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha önce Türkiye’deki mülteciler ile birçok ülke ve bölgedeki mültecilere yardımlarını ulaştıran Cansuyu, son olarak Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunan Arsel kamplarındaki Suriyeli mülteciler için yardımlarda bulundu. Bölgede 6 bin kişiye gıda yardımı yapan Cansuyu, 700 adet yatak ile 600 adet battaniye dağıtımı yaptı. Ayrıca bu kamplardaki mültecilerin ısınma sorununu çözmek için her biri 20 litreden oluşan 2 bin 40 adet sıvı yakacak dağıtımı gerçekleştirildi.

AMAÇ; GERÇEK MUHTACA ULAŞMAK

Yapılan yardım organizasyonu hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, “Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde bulunan Arsel kamplarındayız. Burada yaklaşık 72 bin Suriyeli Mülteci kardeşimiz yaşam mücadelesi veriyor. Cansuyu Derneği olarak bölgede 6 bin muhtaca gıda dağıtımı yaptık. Amacımız nerede gerçek bir muhtaç varsa oraya ulaşmak. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.