​Cansuyu’ndan sel mağdurlarına yardım eli.

Pakistan’da geçtiğimiz haziran ayında başlayan yoğun yağmurlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin etkileri halen sürüyor. Felaket nedeniyle 1400’den fazla kişi hayatını kaybetti. 12 bin 728 kişi ise yaralandı. 734 bin 345 ev hasara uğrayarak 1 milyondan fazla insan ise evsiz kaldı. Cansuyu Derneği’de bölgedeki muhtaç durumunda olan insanlar için acil insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Pakistan’ın Sukkur kentinde 500 aileye gıda kolisi, 20 bin kişiye günlük sıcak yemek ve yüzlerce hijyen kiti dağıttı. Dernek aynı zamanda 50 adet afet çadırı kurarak, sel felaketinde evsiz kalan onlarca muhtaç aileye ulaştı.

5 ADET SAĞLIK KAMPI KURULDU

Sel felaketinden en çok Sindh eyaleti ve ona bağlı kentler zarar gördü. Özellikle bu noktalarda yaşayan insanlar felaket nedeniyle yıkılan evlerinden ayrılarak, kurulan çadır kamplara yerleşti. Cansuyu Derneği ise Sindh eyaletine bağlı Sukkur kentinde 5 adet sağlık kampı kurdu. Oluşturulan sağlık birimleri her gün kampları gezerek, yüzlerce hastayı muayene edip, ilaç desteğinde bulunuyor.

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30 ADET SU KUYUSU AÇILDI

İklim değişikliği nedeniyle yağış oranı azalan Pakistan’da var olan su kaynakları kirlilik gibi nedenlerle gittikçe azalıyor. Ülkede kuraklık ciddi seviyelere ulaşırken, her sene 50 bini çocuk olmak üzere 100 bin kişi kirli sular nedeniyle hayatını kaybediyor. Cansuyu Derneği ise kuruluşundan bu yana başlattığı “Su Kuyusu Projesi” ile mağdur ve muhtaç durumda olan insanlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Pakistan’ın, Hayber Pakthunga Eyaleti’nin Peshawar, Swabi, Charsaddai Mardan, Bannu, Lakki Marvat ve Tank bölgelerinde yapımı tamamlanan 30 temiz su kuyusunu açan Cansuyu Derneği, 1500 kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı. Bölge halkı açılan su kuyuları için mutluluklarını dile getirerek, Türkiye’ye teşekkür ettiler.

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Pakistan'da gerçekleştirilen organizasyon ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Pakistan da nüfusun yüzde 70’i içilebilir temiz suya erişim sağlayamadığını belirterek, “Bu oran kırsal bölgelerde çok daha yüksek. Sıhhi olmayan, bakterilerle kontamine olmuş suların içilmesi ve kullanılması sağlık sorunlarına ve zaman zaman da salgınlara sebep olmakta.

Bu hastalıklardan özellikle bebekler ve çocuklar olumsuz etkileniyor. Her yıl 5 yaş altı 53 bin civarında bebek ve çocuk hayatını kaybetmekte. Bu kapsamda, Pakistan’ın kuzey batısında Afganistan sınırı boyunca uzanan Hayber Pakhtunkha Eyaleti’nin Peşaver, Swabi, Charsaddai Mardan, Bannu, Lakki Marwat ve Tank bölgelerinde yapımları tamamlanan toplam 30 temiz su kuyusunun kontrol ve açılışlarını gerçekleştirerek, 1500 Pakistanlının ve savaş dönemlerinde göçen olarak bölgeye sığınan Afgan mültecilerin temiz suya ulaşımı sağlanmıştır.” dedi.