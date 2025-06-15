Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

Çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

13:3415/06/2025, الأحد
DHA
Sonraki haber
Sürücüler hayatını kaybetti.
Sürücüler hayatını kaybetti.

Alanya ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler Hasan Yılmaz (21) ile Ömer Faruk Karakoç (24) hayatını kaybetti. Karakoç'un, 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.


Kaza, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yılmaz idaresindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Antalya yönüne ilerlediği sırada karşı yönden gelen Ömer Faruk Karakoç'un kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletin sürücüsü Karakoç ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ömer Faruk Karakoç doktorların tüm çabasına karşın saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Yapılan kontrolde, Karakoç'un 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.


#Antalya
#Alanya
#motor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı: İşte MEB LGS sınavı sözel ve sayısal soru kitapçığı sorgulama ekranı