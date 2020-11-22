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Hayat Celal Hoca rahmetle yad ediliyor
KÜLTÜR SANAT

​Celal Hoca rahmetle yad ediliyor

Celal Hoca rahmetle yad ediliyor

Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 59. yılında anılıyor. Ökten’in oğlu Prof. Dr. Sadettin Ökten, babasının imam hatiplerde hem dini hem de fen ilimlerinin okutulması için büyük çaba harcadığını anımsatarak, “Hocaya göre doğada geçerli olan fizik kanunlarının vazıı da sosyal hadiseleri düzenleyen vazıı da aynı kaynak yani Cenab-ı Allah’tır. Böylece bütüncül bir eğitim sistemi ortaya konmuş oluyordu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Celaleddin Ökten
Mahmut Celaleddin Ökten

Hayatı boyunca imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için zorluklarla mücadele ederek daima iyimser yaşayan, Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 59. yılında anılıyor. Mahmut Celaleddin Ökten, 1882 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybeden Ökten, babaannesinin himayesinde hafızlık yaparak ilk eğitimini tamamladı. İstanbul’da öğretmen olarak göreve başladı. Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Ökten, 1949’da Maarif Vekaletince İstanbul’da açılan imam hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atanan Ökten, bu vesileyle okulların eksiklerini görüp, bunları giderme imkanı buldu. İmam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcayan Ökten, 1951 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulunun ilk müdürü oldu. Celaleddin Ökten, gayretli, aynı zamanda sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla eski kültürün yeni nesle aktarılmasında başarılı çalışmalar ortaya koyarak, günümüz insanının tasavvur edemeyeceği kadar sade bir hayat yaşadı. Ökten, 1000 cildi aşkın eserden oluşan kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışladı. Ökten, 21 Kasım 1961’de vefat etti. “Celal Hoca” Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedildi.

Sadettin Ökten

KALP, AKLA REHBERLİK EDİYOR

Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten’in oğlu Prof. Dr. Sadettin Ökten, merhum babası “Celal Hoca’yı” anlattı. Prof. Dr. Ökten, babasının ciddi, vakur, aile sorumluluğunu bütün boyutlarıyla üstlenmiş, herkese kendi yetenekleri ölçüsünde yetki tanıyan, sorumluluk yükleyen ve hayatında latifeye yer veren bir baba olduğunu söyledi. Sadettin Ökten, babasının imam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcadığını anımsatarak, şunları dile getirdi: “Bilindiği gibi modernite dini referansı eğitim sisteminden koparmış, ona ikincil bir rol vererek seküler ve rasyonel bir eğitim programı üzerine yoğunlaşmıştır. Celal Hoca’nın önerdiği eğitim programı ise doğa bilimleri ile dini ve sosyal bilimleri bütüncül olarak ele almakta idi. Çünkü hocaya göre doğada geçerli olan fizik kanunlarının vazıı da sosyal hadiseleri düzenleyen vazıı da aynı kaynak yani Cenab-ı Allah’tır. Böylece bütüncül bir eğitim sistemi ortaya konmuş oluyordu. Allah’ın büyük lütfu olan akıl ile iç dünyamızın muhteşem zenginliğini taşıyan kalbimiz bu eğitim sisteminde birlikteydiler ve birbirlerini tamamlamaktaydılar. Ancak Hoca’ya göre kalp her zaman akla rehberlik ediyordu.”

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