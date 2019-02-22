Celal Şengör imam hatiplere kin kustu

Celal Şengör, Çanakkale'de yaşanan deprem sonrası halkı aşağılayan açıklamalar yaptı. Toplumun dinine ve değerlerine açıkça hakaret eden Şengör, deprem konusunda bile imam hatip okullarını hedef aldı.

Celal Şengör, "Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Tedbir alacaksınız, ona göre yaşayacaksınız. Bu imam mektebi yapmakla olmuyor. Adam gibi mektebe ihtiyaç var. İki saat din dersi koyuyorsun ne faydası var onun. Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır" dedi.

Haber7'nin haberine göre, imam hatip okullarında sadece din bilimlerinin okutulduğunu zanneden Şengör, bu okulların açılmasını "cehalet" olarak nitelemesi dikkat çekti.

İmam hatip okullarında, MEB'in standart müfredatının yanı sıra ek olarak din bilimleri de okutuluyor.

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