Cemal Terzioğlu Hoca Hakk’a uğurlandı

Yüzlerce hafızın ve sayısız talebenin yetişmesinde büyük emeği olan Terzioğlu, bugün öğle namazını müteakiben Küçükköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra 500 Evler Mezarlığı'na defnedildi.
Terzioğlu'nun cenazesine yakınları ve sevenleri yoğun katılım gösterdi.
Cemal Terzioğlu kimdir?
1934 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İmamlık görevine Rize'nin İyidere ilçesinde başladı.
1967'de İstanbul Küçükköy Merkez Camii'ne atanan Terzioğlu, 28 Şubat döneminde emekliye ayrıldı.
2018'de Küçükköy Kültür Eğitim Hizmet Vakfı'nı kuran ve başlanlık görevini yürüten Terzioğlu, İslam'a hizmet çalışmalarına devam etti.
Terzioğlu, son bir yılını hastalıklarla geçirmişti.