Cemal Terzioğlu Hoca Hakk’a uğurlandı

İstanbul Küçükköy Merkez Camii eski imamı, emekli din görevlisi Cemal Terzioğlu, Hakk'a yürüdü. Yüzlerce hafızın ve sayısız talebenin yetişmesinde emeği olan Terzioğlu, 2018'de kurduğu vakıfla da çalışmalarını sürdürmüştü