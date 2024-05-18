Cemal Terzioğlu Hoca Hakk'a yürüdü

Yüzlerce hafızın ve sayısız talebenin yetişmesine vesile olan emekli din görevlisi Cemal Terzioğlu, Hakk'a yürüdü.
Yarın öğle namazını müteakiben Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra 500 Evler Mezarlığı'na defnedilecek.
Cemal Terzioğlu kimdir?
1934 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İmamlık görevine Rize'nin İyidere ilçesinde başladı.
1967'de İstanbul Küçükköy Merkez Camii'ne atanan Terzioğlu, 28 Şubat döneminde emekliye ayrıldı.
2018'de Küçükköy Kültür Eğitim Hizmet Vakfı'nı kuran ve başlanlık görevini yürüten Terzioğlu, İslam'a hizmet çalışmalarına devam etti.
Terzioğlu, son bir yılını hastalıklarla geçirmişti.