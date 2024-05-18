Cemal Terzioğlu Hoca Hakk'a yürüdü

Trabzon'da deniz dolgusuyla elde edilen alanda 900 yataklı, 43 ameliyathane ve 300 polikliniğin yer alacağı Trabzon Şehir Hastanesi projesinde kaba inşaat tamamlandı. Çalışmaları inceleyen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, hastanenin gelecek yıl hizmete gireceğini belirtti.