|
Hayat

Cemal Terzioğlu Hoca Hakk'a yürüdü

İstanbul Küçükköy Merkez Camii eski imamı, emekli din görevlisi Cemal Terzioğlu, Hakk'a yürüdü. Yüzlerce hafızın ve sayısız talebenin yetişmesinde emeği olan Terzioğlu, 2018'de kurduğu vakıfla da çalışmalarını sürdürmüştü

14:46 - 18/05/2024 Cumartesi
Diğer
Cemal Terzioğlu Hoca
Cemal Terzioğlu Hoca

Yüzlerce hafızın ve sayısız talebenin yetişmesine vesile olan emekli din görevlisi Cemal Terzioğlu, Hakk'a yürüdü.


Yarın öğle namazını müteakiben Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra 500 Evler Mezarlığı'na defnedilecek.


Cemal Terzioğlu kimdir?


1934 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İmamlık görevine Rize'nin İyidere ilçesinde başladı.


1967'de İstanbul Küçükköy Merkez Camii'ne atanan Terzioğlu, 28 Şubat döneminde emekliye ayrıldı.


2018'de Küçükköy Kültür Eğitim Hizmet Vakfı'nı kuran ve başlanlık görevini yürüten Terzioğlu, İslam'a hizmet çalışmalarına devam etti.


Terzioğlu, son bir yılını hastalıklarla geçirmişti.




#Cemal Terzioğlu
#imam
#Trabzon
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? Lise mezunu adaylar için KPSS başvuru tarihleri