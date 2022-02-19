Hayat Cemevleri için önemli adım Devlet 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
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Cemevleri için önemli adım: Devlet 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor

İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında 58 ildeki bin 585 cemevi ziyaret edildi, farklı alanlardaki çok sayıda talep yerine getirildi. Çalışmalarla 16 ildeki tüm ihtiyaçlar giderildi, 20 ildeki taleplerin mart, 22 ilin taleplerinin ise haziran ayında yerine getirilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 17 cemevinin projesine maddi destek verildi, 5 yeni cemevi yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Cemevleri için önemli adım: Devlet 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
Geçen yıl şubat ayından ekim ayına kadar geçen süreçte 58 ildeki 1585 cemevi ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimatı üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları harekete geçti. İki bakanlığın koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma başlatıldı.

  • Yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl şubat ayından ekim ayına kadar geçen süreçte 58 ildeki 1585 cemevi ziyaret edildi. Kapıları çalınarak sorunları dinlenen cemevlerinde talepler de toplandı.

Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi çok sayıda alanda tespit edilen ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi.

Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen "köylerin su sorunlarının çözülmesi ve yeni yol yapılması" talepleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldü.

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58 ilde 1895 talep yerine getirildi

"Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" çerçevesinde toplanan 6 bin 568 talepten bugüne kadar 58 ilde 1895'i yerine getirildi. 4 bin 673 taleple ilgili de işlemler sürüyor.

Ayrıca 238 kilometre yol yapımı talebi kapsamında bugüne kadar 70 kilometrenin yapımı tamamlandı, 168 kilometre uzunluğunda yol yapımıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor.

Cemevlerinin jeneratör ve kömür ihtiyaçlarının yanı sıra halı, perde, bulaşık makinesi, buzdolabı, mobilya, dolap, masa ve sandalye, ofis malzemesi, televizyon, kurs malzemeler, ses sistemi, su deposu gibi tefrişat ihtiyaçlarının da 891'i giderildi, 2 bin 697 tefrişat talebinin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Aralarında cemevlerinin yanı sıra türbe ve taziye evlerinin de bakım ve onarımlarıyla ilgili isteklerin de bulunduğu 3 bin 600 talepten 868'si sonuçlandırıldı. 2732 bakım ve onarım işi ise sürüyor.

337 tahsis ve imar talebinin 24'ü karşılandı, 313 tahsis ve imarla ilgili işlem devam ediyor.

Ziyaretlerde gündeme gelen yeni cemevi yapılması talepleri de yerine getirildi. Bu kapsamda 5 yeni cemevi yapıldı.

Suyla ilgili iletilen 188 talepten 44'ü sonuçlandırıldı, 144 taleple ilgili çalışma sürüyor. Kitap ve kütüphaneye ilişkin toplam 107 talep alındı, bunlardan 36'sıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. 71 talep için de işlemler devam ediyor.

16 ilin tüm talepleri tamamlandı

  • Yapılan bu çalışmalarla 16 ildeki tüm ihtiyaçlar giderildi. 20 ildeki taleplerin mart ayında, 22 ilin taleplerinin ise haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Ankara, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin ve Tunceli'deki 17 cemevinin projesine maddi destek sağlandı.

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