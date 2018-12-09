Hayat Cemil Çiçek Türk Kahvesinde
AKTÜEL

Cemil Çiçek Türk Kahvesi'nde

TVNET ekranlarında Ayşe Böhürler'in sunumuyla ekrana gelen Türk Kahvesi programının bu haftaki konuğu, 55 yıllık siyasi hayatı ve tecrübesiyle Türkiye'yi yakından tanıyan ismi 'Cemil Çiçek'. İnsanların günümüzde hadleri olmayan konularda yorum ve açıklamalarda bulunduklarını belirten Çiçek, bu kapsamda böyle olan kişileri, 'Zihni fukara olanın, aklı ukala olur' sözüyle eleştirdi.

Yeni Şafak
Türk Kahvesi, her pazar 11.10'da TVNET'te.
Türk Kahvesi, her pazar 11.10'da TVNET'te.

Gündemin gerilimli konularından uzak hayatın içinden sorularla, hem konukların hem Türkiye'nin hikayesi Ayşe Böhürler'in sunduğu Türk Kahvesi ile ekrana geliyor.

Bu hafta 55 yıllık siyasi hayatı ve tecrübesiyle Türkiye'yi yakından tanıyan Cemil Çiçek'in konuk olduğu Türk Kahvesi, bugün ve her pazar saat 11.10'de TVNET ekranlarında.

Fıkranın müşterisi kalmadı

Fıkraya olan ilgisiyle bilinen Cemil Çiçek, fıkranın sözlü bir kültür olduğunu belirterek, artık fıkraya ilginin azaldığını belirterek, 'fıkranın müşterisi kalmadı' açıklamasında bulundu.

Kahvenin 4 saatlik bile hatırı kalmadı

Programın adı özelinde Türk kahvesi kültürüne değinen Çiçek, toplumumuzun göçebe yapısına da değinerek sözlü kültürümüzün daha etkin olduğunu belirterek, Türk kahvesinin artık 40 yıl değil 4 saatlik bile bir hatırı kalmadığını belirtti.

Zihni fukara olanın, aklı ukala olur

İnsanların günümüzde hadleri olmayan konularda yorum ve açıklamalarda bulunduklarını belirten Çiçek, bu kapsamda böyle olan kişileri, 'Zihni fukara olanın, aklı ukala olur' sözüyle eleştirdi.

Artık karamsar olmaya başladığımızı belirten Çiçek, başarı hikayelerinin televizyon yayıncılığında daha ön plana çıkarılması gerektiğini ve siyasetin sadece Cumartesi'ye kadar yayınlanması gerektiğini, hafta sonlarının ise kültür ve sanat üzerine yayınlar taşıması gerektiğini söyledi.

Cemil Çiçek'ten köy odaları hikayesi
OYNAT 02:00
Cemil Çiçek'ten köy odaları hikayesi
TVNET'te Ayşe Böhürler'in sunumuyla ekrana gelen Türk Kahvesi programına konuk olan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, eski bir gelenek olan köy odaları üzerinden misafirlik ve had bilme konuları hususunda atıflarda bulundu.
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