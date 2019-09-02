Hayat Cemil Meriçin mirası Külliyede
KÜLTÜR SANAT

Cemil Meriç’in mirası Külliye’de

Prof. Ümit Meriç, fikir adamı babası Cemil Meriç’ten kendisine yadigar kalan 300 Osmanlıca kitabı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışladı. Meriç, bu kitapların artık beşeriyetin, ümmetin ve milletin hizmetine gireceği için bahtiyar olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemil Meriç’in kütüphanesindeki 300 Osmanlıca kitap Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışlandı. Kızı Ümit Meriç, “Kitapların bende kalmasının egoizm olacağını düşündüm. Layık oldukları yere hediye ederek büyük bir bahtiyarlık hissediyorum. Herkes bu kitaplara ulaşabilecek” dedi.
Cemil Meriç’in kütüphanesindeki 300 Osmanlıca kitap Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışlandı. Kızı Ümit Meriç, “Kitapların bende kalmasının egoizm olacağını düşündüm. Layık oldukları yere hediye ederek büyük bir bahtiyarlık hissediyorum. Herkes bu kitaplara ulaşabilecek” dedi.

Fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızı şekillendiren yazar Cemil Meriç’in kütüphanesindeki 300 Osmanlıca eser Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışlandı. Vefatının ardından babasının kütüphanesini ağabeyi ile paylaşan Prof. Dr. Ümit Meriç, kendi payına düşen baba yadigarı emsalsiz Osmanlıca eserleri dün Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı görevlilerine teslim etti.

İSLAM İRFANINI YANSITAN ESERLER

Meriç, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde beşeriyete açılacak eserlerin aynı zamanda dijital arşivde de yer alacağını, böylelikle araştırmacıların dünyanın her noktasından bu kitaplara ulaşabileceği söyledi. Babasının kütüphanesinde 11 bin 500 kitap bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne hediye edilen Osmanlıca 300 kitabın büyük kısmının İstanbul Konstantiniyye Dersaadet’te basıldığını, aralarında baskısı Bombay ve İskenderiye’de yapılmış olan eserlerin de yer aldığını dile getiren Meriç, bu durumun İslam coğrafyasındaki irfanı da gözler önüne serdiğini vurguladı.

MİLLİ HAFIZAMIZA KATKI OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kütüphanede yer alması planlanan 5 milyon kitaba katkı sunmak istediğini belirten Meriç şunları kaydetti: “Bu kütüphanenin Türk-İslam tarihinin dünyadaki en önemli merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Cemil Meriç’in kütüphanesinde bulunan irfan dünyamızın en önemli eserlerini oraya armağan ederek, kaybolmakta olduğunu ızdırap ile seyrettiğim millet şuurumuzun ve milli hafızamızın yeniden gençliğe kazandırılması anlamında bu kitapların orada yer alması gerektiğine inandım.”

  • Ciltlerde sıcaklığı var
  • Ümit Meriç
  • “Bütün ciltlerinde babamın ellerinin sıcaklığını hissediyorum” diyen Ümit Meriç, “Bir kısmı beraber okuduğumuz kitaplar, fakat böyle olmasına rağmen kitapların benim kütüphanemde kalmasının egoizm olduğu kanaatine vardım” şeklinde konuştu. Meriç “Kitapları hediye etmek suretiyle, ‘kökü mazide olan atiyim’ inancına sahip olan ülkemin hafızasına, hafızasının hücrelerine birkaç hücre de ben ilave ederek onu devletime armağan ediyorum, dolayısıyla toplumuma armağan ediyorum, dolayısıyla da beşeriyete armağan etmiş oluyorum. Yani benim evimin kütüphanesinde bulunacaklarına beşeriyetin, ümmetimin ve milletimin hizmetinde bir açılım göstereceğine inandığım için bu kitapları seve seve, ayrıldığım için biraz üzülerek ama asıl layık oldukları yere hediye ederek, tam yerine vermiş olduğumu düşünerek çok büyük bir bahtiyarlık hissediyorum” dedi.


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