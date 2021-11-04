Cengiz Kurtoğlu'ndan çağrı: Aşılarınızı olun, sağlıklı kalın

Cengiz Kurtoğlu ve eşi Fatma Kurtoğlu, Çorlu Sağlık Müdürlüğüne geldi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel'in eşlik ettiği Kurtoğlu çifti, ardından 4. doz aşılarını oldu.
Cengiz Kurtoğlu salgınla mücadelede en önemli unsurun aşı olduğunu anlatarak,
"Çorlu'da aşılarımızı olduk. İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım, sağlıklı kalalım. Sizler de aşılarınızı olun, sağlıklı kalın." dedi.
Fatma Kurtoğlu da herkesi aşı olmaya çağırdı.
KORONAVİRÜS
Yerli aşıyı bekleyen aşı karşıtlarına çağrı: En azından gönüllü olun
FOTOĞRAF 9
Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br><br> Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU <br><br> Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
\"HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ\" <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için \"Özverili ve gururlu bir adamdı\" dedi. Lis Birks mesajında \"Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum\" diye yazdı.
AŞI KARŞITIYDI <br><br> Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, \"Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu\" diye konuştu.
MARCUS BIRKS KİMDİR? <br><br> Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı.
İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.
Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti
Haftada beş gün egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
OYNAT 00:57
Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek
Türkiye'de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan ünlü isimler 'Kolları sıvıyoruz' dedi.