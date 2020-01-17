Hayat CEOyu kaçıranlar kamerada
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CEO’yu kaçıranlar kamerada

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ghosn’un firarına yardım eden ABD’li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z., İstanbul Havalimanı’ndaki pasaport kontrol noktasında arka arkaya işlem yapıyor ve yurt dışına çıkıyor. Soruşturmada 5 kişi tutuklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Aralık 2019 Saat: 10.02
30 Aralık 2019 Saat: 10.02

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un “kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği” gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı. 29 Aralık’ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık’ta saat 05.30’da Atatürk Havalimanı’na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı’nda tarifeli uçakla Lübnan’a giden yabancı uyruklu 2 kişinin, Ghosn’un Japonya’dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye’ye gelene kadar uçakta kendisine eşlik ettikleri öne sürüldü.

Carlos Ghosn

BÖYLE GİTTİLER

Ghosn’la birlikte Türkiye’ye 05.30’da iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z.’nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları, saat 06.02’de taksi ile İstanbul Havalimanı’na geçtikleri, 10.02 ve 10.04’te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20’de Lübnan Hava Yolları’na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye’den ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasındaki güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Antoine Z.’nin kontrol noktasına yaklaştıktan sonra arka arkaya işlemlerini gerçekleştirip çıkış yaptıkları görüldü.

5 şüpheli tutuklandı

  • Ghosn’un kaçışıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P., Özgü Bilge B., Serhat K., Bahri Kutlu S. ve şirket yöneticisi Okan K. “göçmen kaçakçılığı” suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce 3 Ocak’ta tutuklanmıştı. Yer hizmetleri şirketinde çalışan Fatih K. ile İsmail Mert H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.

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