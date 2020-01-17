CEO’yu kaçıranlar kamerada

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un “kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği” gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı. 29 Aralık’ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık’ta saat 05.30’da Atatürk Havalimanı’na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı’nda tarifeli uçakla Lübnan’a giden yabancı uyruklu 2 kişinin, Ghosn’un Japonya’dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye’ye gelene kadar uçakta kendisine eşlik ettikleri öne sürüldü.

Carlos Ghosn

BÖYLE GİTTİLER

Ghosn’la birlikte Türkiye’ye 05.30’da iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z.’nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları, saat 06.02’de taksi ile İstanbul Havalimanı’na geçtikleri, 10.02 ve 10.04’te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20’de Lübnan Hava Yolları’na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye’den ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasındaki güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Antoine Z.’nin kontrol noktasına yaklaştıktan sonra arka arkaya işlemlerini gerçekleştirip çıkış yaptıkları görüldü.

5 şüpheli tutuklandı

Ghosn’un kaçışıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P., Özgü Bilge B., Serhat K., Bahri Kutlu S. ve şirket yöneticisi Okan K. “göçmen kaçakçılığı” suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce 3 Ocak’ta tutuklanmıştı. Yer hizmetleri şirketinde çalışan Fatih K. ile İsmail Mert H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.