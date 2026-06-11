Çerkes-Nâme okurunu bekliyor

Araştırmacı-yazar Balkar Selçuk'un Çerkes-Nâme: Mısır Çerkes Devleti'nde Saltanat, Hakimiyet ve Mito-Politika" kitabı raflarda yerini aldı. Eser, sadece bir tarih kitabı değil, Mısır Çerkes Devleti'nin yönetim kodlarını, saltanat anlayışını ve siyasetin mitolojisiyle harmanlandığı o benzersiz "Mito-Politika" dünyasını inceleyen bir rehber niteliğinde.

Ayrıca, bugün kimlik ve hafıza üzerine kafa yoran her okur için kıymetli bir başucu kitabı. Selçuk, bu eseriyle sadece geçmişi aydınlatmıyor; aynı zamanda epik anlatı kültürünün, bir halkın ruhunu korumadaki hayati rolünü de hatırlatıyor.