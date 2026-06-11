Üç Harem’in her hali sergilendi

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un, İslam dünyasının üç mukaddes şehrini konu alan "Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs" başlıklı fotoğraf ve dijital sanat sergisi, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 30 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirten Uzun, "Bizim meslekte ya ânı yaşarsın ya da ânı yakalarsın. Eğer mesleğinde iyiysen, ikisini birlikte yapabiliyorsun. Bu sergi de 30 yıllık meslek hayatımda beni en çok etkileyen sergilerden biri oldu. Gezerken içimin ferahladığını, adeta umre ziyaretindeki manevi huzuru hissettiğimi düşündüm" dedi.

SERGİYE İÇİN MÜZİK YAPTIM

Engin Uzun, sergide hem 2015'ten bu yana Mekke, Medine ve Kudüs'te çektikleri fotoğrafların ve dijital çalışmalarının olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Dijital taraftaki sergide bugüne kadar çekilmiş Mekke, Medine, Kudüs fotoğraflarının 100-150 yıllık hallerinin restorasyonunu yaptım. Sonra onları yapay zekayla videoya çevirdim. Ayrıca sergide bu eski fotoğrafları çeken makineleri tespit ettim. Bu sergi için bir müzik de yaptım. Şu anda tüm müzik platformlarında 'Üç Harem' başlığıyla dinlenebiliyor."

Sergideki eserlerin de aynı zamanda bir kitap haline getirildiğini dile getiren Uzun, serginin daha sonra Konya ve Bursa'da açılacağını sözlerine ekledi. Sergi, 19 Haziran'a kadar görülebilecek.



