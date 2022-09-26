Hayat Cerrahîlerin yeni postnişini Ahmet Özhan
KÜLTÜR SANAT

‘Cerrâhî’lerin yeni postnişini: Ahmet Özhan

Nûreddin Cerrâhî’nin İstanbul’un Karagümrük semtinde kurmuş olduğu, Halvetîyye’nin kolu olan Ramazânîyye’nin altında bulunan Cerrahî Tekkesi’nin yeni postnişini belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Cerrâhî’lerin yeni postnişini: Ahmet Özhan
Ahmet Özhan

4 Eylül’de Ömer Tuğrul İnançer’in vefatından sonra postnişin, sanatçı Ahmet Özhan olacak. 1950 yılında Şanlıurfa’da doğan oyuncu ve ses sanatçısı, 80’li yıllarla popüler ve klasik Türk müziği çalışmalarını sürdürürken tasavvuf müziğine yöneldi. Çeşitli film ve dizilerde yer alan Ahmet Özhan, 1998 yılında “devlet sanatçısı” unvanını aldı. Özhan, “Meşk” ismini verdiği tasavvuf albümleri projesini 2006 yılında çıkardığı “Ramazan İlahileri” albümüyle başlattı. Sanatçı, Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine birçok kez konuk sanatçı olarak katıldı. Gençliğinde tasavvufa ilgi duyan sanatçı, zamanla bu bağını Cerrahi Tekkesi’ne giderek güçlendirdi. Bir röportajında İnançer ile

17 yaşında tanıştığını

55 yıldır dost olduklarını söyleyen Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.

KÜLTÜR AJANDASI

  • Yönetmenliğini Charlie Chaplin’in yaptığı “Şarlo Revüsü” filmi saat 21.30’de TRT 2’de.
  • “Filipinli Atalarımızdan Kalan Altın Miras” sergisi 30 Eylül’e kadar Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi’nde.
  • Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında saat 21.00’de Hakan Altun sahne alacak.
  • Oğuz Yalım’ın, seramik atıklarını kullandığı “Kaçış Noktası” sergisi 1 Ekim’e kadar KTSM’de görülebilir.
  • “Island Hoping” başlıklı fotoğraf sergisi 16 Ekim’e kadar Akaretler No:55’te.
  • 6.İstanbul Sultanbeyli Kitap Fuarı 2 Ekim’e kadar Sultanbeyli Kent Meydanı’nda ziyaret edilebilir.

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