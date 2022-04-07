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Hayat Çeviri Ödülüne başvurular başladı
KÜLTÜR SANAT

Çeviri Ödülü’ne başvurular başladı

Institut français Türkiye’nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla 2021 yılında başlattığı Fransızca Çeviri Ödülleri’nin 2022 edisyonu başvuruya açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çeviri Ödülü’ne başvurular başladı
Fransızca Çeviri Ödülleri

Institut français Türkiye’nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla 2021 yılında başlattığı Fransızca Çeviri Ödülleri’nin 2022 edisyonu başvuruya açıldı. Beşeri ve Sosyal Bilimler ve Deneme dalında 1 Ocak 2020 ve 30 Mart 2022 arasında yayımlanmış çeviri eserlerin katılabileceği Institut français Çeviri ödülleri Genel ve Teşvik adı altında iki ayrı kategoride verilecek. Genel kategori ödülü 30 bin lira, jüri önerisiyle verilecek olan Genç Çevirmen Teşvik Ödülü tutarı ise 15 bin lira olarak belirlendi. Başvurular 29 Nisan’a kadar yapılabilecek. Detaylı bilgi için ifturquie.org/fransizca-ceviri-odulu sitesi ziyaret edilebilir.

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