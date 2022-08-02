Çeviri ödülüne başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, eski Kültür Bakanı Talât Sait Halman anısına düzenlediği çeviri ödüllerinin bu yılki başvuru süreci başladı. 8. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, başvuruları 16 Eylül’e kadar sürecek. Seçici kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı seçici kurul; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Sahibinin yıl sonunda açıklanacağı yarışmanın başvuru formu ve koşullarına iksv.org adresinden ulaşılabilecek.

HAYAT Talat Sait Halman hayatını kaybetti