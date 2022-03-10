Hayat Ceviz Ağacı filmi gala yaptı
KÜLTÜR SANAT

Ceviz Ağacı filmi gala yaptı

11 Mart’ta vizyona girecek olan Ceviz Ağacı filminin galası dün akşam yapıldı. Yönetmen ve senarist Faysal Soysal’ın ikinci uzun metrajı olan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin katkılarıyla ilk İran-Türkiye ortak yapımı olma özelliği taşıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceviz Ağacı filmi gala yaptı
Ceviz Ağacı

11 Mart’ta vizyona girecek olan Ceviz Ağacı filminin galası dün akşam yapıldı. Yönetmen ve senarist Faysal Soysal’ın ikinci uzun metrajı olan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin katkılarıyla ilk İran-Türkiye ortak yapımı olma özelliği taşıyor. Başrollerinde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın yer aldığı film, darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine özgün bir bakış getiriyor. Yurtiçinde ve yurtdışında aldığı ödüllerle adından söz ettiren Ceviz Ağacı, mart ayında katılacağı 8. Buenos Aires Film Festivali’nin ardından 5. Uluslararası Nepal film festivalinde ana yarışma bölümüne de seçildi.

Film çekmek için tıbbı bırakıp eczacı oldu
HAYAT
Film çekmek için tıbbı bırakıp eczacı oldu

Faysal Soysal'ın son filmi Ceviz Ağacı Cannes Film Festivali'nde
HAYAT
Faysal Soysal'ın son filmi Ceviz Ağacı Cannes Film Festivali'nde
AFADdan 37 kente uyarı

AFAD'dan 37 kente uyarı

Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Ekonomi

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çaldı. WSJ’nin haberine göre S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini masaya yatırdı. Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri ele alan Kurul, gıda arz güvenliğinin yanı sıra bu yıl 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar konuşuldu. Ticaret ve turizm için güvenli ulaşım koridorları oluşturulması değerlendirildi.
ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı
Dünya

ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı

ABD yönetimi, Ukrayna’da biyolojik laboratuvarların varlığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlerden Sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Kongresinde senatörlerin sorularını cevapladı. Rusya’nın “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar” olduğu iddialarının gündeme getirildiği oturumda, Nuland, ülkesinin Ukrayna ile birlikte Rus güçlerinin ya da diğer devlet dışı aktörlerin, biyolojik araştırma materyallerini ele geçirmesini önlemek için çalıştığını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.