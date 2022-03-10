Ceviz Ağacı filmi gala yaptı

11 Mart’ta vizyona girecek olan Ceviz Ağacı filminin galası dün akşam yapıldı. Yönetmen ve senarist Faysal Soysal’ın ikinci uzun metrajı olan film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin katkılarıyla ilk İran-Türkiye ortak yapımı olma özelliği taşıyor. Başrollerinde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın yer aldığı film, darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine özgün bir bakış getiriyor. Yurtiçinde ve yurtdışında aldığı ödüllerle adından söz ettiren Ceviz Ağacı, mart ayında katılacağı 8. Buenos Aires Film Festivali’nin ardından 5. Uluslararası Nepal film festivalinde ana yarışma bölümüne de seçildi.