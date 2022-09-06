Hayat Ceviz Ağacı Tahranda gala yaptı
KÜLTÜR SANAT

Ceviz Ağacı Tahran’da gala yaptı

Yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı Türkiye-İran ortak yapımı “Ceviz Ağacı” filmi İran’ın başkenti Tahran’da ve Meşhed’de gala yaptı. Ceviz Ağacı’yla İran Devrimi’nden 43 yıl sonra ülke sinemasında ilk defa yabancı bir film vizyona girmiş oldu

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Ceviz Ağacı Tahran’da gala yaptı
Ceviz Ağacı” filmi İran’ın başkenti Tahran’da ve Meşhed’de gala yaptı

Yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı Türkiye-İran ortak yapımı “Ceviz Ağacı” filmi İran’ın başkenti Tahran’da ve Meşhed’de gala yaptı. Ceviz Ağacı’yla İran Devrimi’nden 43 yıl sonra ülke sinemasında ilk defa yabancı bir film vizyona girmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’nin yapım desteği sunduğu film, çeşitli film festivallerinden yirmiye yakın ödülle dönmüştü. Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları ve Kübra Kip’in yer aldığı filmin galasına, film ekibi ve başrol oyuncularıyla Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İranlı yönetmen Mecid Mecidi, birçok ünlü yerli oyuncu ve sinemasever katıldı.

Geceye katılan Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, bu tür kültürel faaliyetleri önemsediklerini, özellikle sinemanın kültürel yakınlaşma ve etkileşim açısından etkili olduğunu ifade etti. Sinemanın insanları birleştiren, ülkeler arasındaki bağları arttıran, farklı insanların birbirini tanımasını sağlayan önemli bir aracı rolü gördüğünü söyleyen Örs, Ceviz Ağacı filminin büyük bir başarıya ulaşacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

YİRMİ SALONDA GÖSTERİLİYOR

İran’da sinema üzerine mastır yaptığını ve İranlı birçok sanatçı ile tanıştığını söyleyen filmin yönetmeni Faysal Soysal, “2003’te sinema yüksek lisans yapmaya geldiğimde hayalim, uzun metraj film yapıp burada İranlı seyircilerin karşısına çıkarmaktı. Bunu daha önce Üç Yol’da yaptık ama daha sınırlı bir gösterim olmuştu. Film İran’da şimdilik yirmi salonda gösteriliyor olması gurur verici” diye konuştu.

Soysal, filmin iki ülke arasında yapılmış ilk ortak yapım olduğunu kaydederek gelecek projeler için hazırlandıklarını söyledi: “Meşhed şehrinde seyirci buluşması yaptık. Dün de eleştirmen ve sinema yazarlarına özel bir gösterim oldu. Sonrasında oyuncularla sinema yazar ve eleştirmenlerinin sorularını cevapladık. Farabi Yapım’la yeni projeler için masaya oturacağız. Ali Noori Oskouie ile geliştirdiğimiz bir projeyle ilgili görüşmelerimiz olacak.” Film, İran’daki birçok sinema salonunda çarşamba günü Farsça alt yazı ile izleyiciyle buluşacak.

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