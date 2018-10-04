Hayat Çevre için 17 yıl hiç konuşmadı
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Çevre için 17 yıl hiç konuşmadı

Çevre sorunları her geçen gün büyüyerek devam eden bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Kimimiz buna hiç umursamazken kimimiz buna dikkat çekmek için elinde geleni yapıyor. Kimi ise o kadar bunu kendine dert ediniyor ki kimseyle konuşmuyor. 72 yaşındaki John Francis, çevresindeki insanların dikkatini doğaya çekmek isterken çok konuştuğunu fark etti ve bir günlüğüne sustu. O suskunluk tam 17 yıl sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Francis, çevresindeki insanların dikkatini doğaya çekmek için 17 yıl sessiz kaldı.
Francis, çevresindeki insanların dikkatini doğaya çekmek için 17 yıl sessiz kaldı.

John Francis, devrilen 2 petrol tankerini görmesiyle hayatını değiştirdi. Tankerden sızan yarım milyon galon petrolün körfeze yayıldığını gören 72 yaşında bir çevreci, her gün çevre kirliliğinden yakınan insanlar için bir karar verdi: Motorlu hiçbir araca binmemeye karar veren Francis, sadece yürüyordu. Ailesine ve çevresindekilere bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için uğraşan yaşlı çevreci, o kadar çok konuşuyordu ki kendisi de bu durumdan yorulmuştu ve 27’nci yaş gününde bir günlüğüne konuşmama kararı aldı.

İnsanları bir gün boyunca dinleyen Francis, o gün aslında kimseyi gerçekten dinlemediğini fark etti. İnsanlar konuşurken kendisinin de karşılık vermek için beklediğini fark eden Francis, bu sessizliğini her geçen gün “bir gün daha” devam ettirme kararı aldı. Yeni şeyler öğrendiğini fark edince bir yıl hiç konuşmama kararı aldı.

İnsanların doğa kadar önemli olduğunu fark etti

Francis’in bu sessizlik kararı tam 17 yıl sürdü. Sessizliği boyunca yürüyüp banjo çalan Francis, günlük tuttu ve sonunda okula gitmeye karar verdi. Üniversite eğitiminin ardından doktora eğitimi alan Francis, 22 Nisan 1990’da Dünya Günü’nün 20. yıldönümünde sessizliğini bozdu. Sessiz geçen 6 bin 205 gün için insanların, en az onları sarıp sarmalayan doğa kadar önemli olduğunu öğrendiğini söyleyen Francis, bundan sonra çevrenin yanı sıra yoksulluğa ve insan hakları ihlallerine karşı çalışmaya devam etti.

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