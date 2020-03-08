Hayat Cezaevlerine okul geliyor
AKTÜEL

Cezaevlerine okul geliyor

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalayarak cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kuracak. Bakanlık, açık ortaokul ile lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ile yetiştirme kursları da verecek

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarın kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki bakanın imzalayacağı protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığının cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulandı. Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine, kapalı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin de devam etme imkanına kavuşacağı ifade edildi.

DİPLOMA ALACAKLAR

Açıklamada, “Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

  • İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinden, 40 bininin ise diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanması ön görülüyor.

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