Hayat Cezayirde Türkçeye yoğun ilgi
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Cezayir’de Türkçeye yoğun ilgi

Cezayirli Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri konuşma pratiği yapmak için kendi imkânlarıyla Türkçe dil atölyesi başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cezayir’de Türkçeye yoğun ilgi
​Cezayir’de Türkçeye yoğun ilgi.

Cezayirli Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri konuşma pratiği yapmak için kendi imkânlarıyla Türkçe dil atölyesi başlattı. Cezayir 2 Üniversitesi Türkçe Bölümü yüksek lisans öğrencileri Yusra Belkessam ve Kevser Ferrah’ın başlattığı “Evet Türkçe!” dil atölyesiyle öğrenciler dillerini geliştiriyor. Her hafta kafe ve kültür merkezlerinin dersliklerinde toplanan öğrenciler, kelime oyunları, bulmaca, isim ezberleme, karaoke gibi aktiviteler yapıyor. Atölye derslerine ilginin çok fazla olduğuna işaret eden Belkessam, buluşmalara Cezayir’in farklı şehirlerinden birçok öğrencinin katılım gösterdiğini, uzak olanların da çevrimiçi dahil olduğunu söyledi.

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