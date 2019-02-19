Chanel'in kreatif direktörü Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.
Modacı, Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçırmış, firmadan ‘Lagerfeld'in yorgun hissettiği' açıklaması yapılmıştı.
10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan ve hayatını modanın kalbi olarak bilinen Paris'te sürdüren ünlü modacı, 1980'li yılların başlarında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten markasını piyasaya sürdü.
Bir Fransız dergisinin yaptığı o paylaşım:
Karl Lagerfeld est mort https://t.co/gR8RkLupSjpic.twitter.com/jUMRSrP21i
— Paris Match (@ParisMatch) 19 Şubat 2019