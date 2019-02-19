Hayat Chanelin kreatif direktörü Karl Lagerfeld hayatını kaybetti
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Chanel'in kreatif direktörü Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Fransız moda evi Chanel'in kreatif direktörü, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti. 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini ise bir Fransız dergisi duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld

Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Modacı, Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçırmış, firmadan ‘Lagerfeld'in yorgun hissettiği' açıklaması yapılmıştı.

10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan ve hayatını modanın kalbi olarak bilinen Paris'te sürdüren ünlü modacı, 1980'li yılların başlarında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten markasını piyasaya sürdü.

Bir Fransız dergisinin yaptığı o paylaşım:

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