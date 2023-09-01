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Hayat

CHP’li belediye köylüleri susuzluğa mahkum etti: 21. yüzyılda çağdışı yaşıyoruz

Gözde turizm merkezi Marmaris'te, su çilesinin bir türlü çözülmediği mahallelerde vatandaşlar, tankerlerle ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Yaz sıcağında susuzluktan kırılan köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdi. Büyükşehir ise köylülerin yardım çağrısına kulak tıkadı. Ellerinde su kovasıyla her gün su taşıyan 9 yaşındaki İnci Demirtaş, "Bütün yaz okuldan geldiğimizden beri su taşıyoruz. Ömrümüz su taşımakla geçti" diyerek isyan etti.

11:09 . 1/09/2023 Cuma
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Vatandaşları yıllardır su taşımaktan bezdiklerini söyledi.

Vatandaşları yıllardır su taşımaktan bezdiklerini söyledi.

Türkiye, yaz turizmiyle hareketli günler geçiriyor. Yerli ve yabancı vatandaşların gözdesi bu yıl da Muğla oldu. Büyük bir kalabalığın ağırlandığı kentte turistler keyif yaparken, arka planda ise durumlar göründüğü gibi değil. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşını susuz bıraktı.

Atatürk Barajı'nda su seviyesi yüzde 70 olmasına rağmen kırsal bölgelerde yaşayan halk, susuzlukla mücadele ediyor. Sorun yıllardır çözüme kavuşmuyor, belediye su şebekesini döşemiyor.

Su kuyuları da tükendi

Marmaris ilçesinde 10 kilometre mesafede olan Hisarönü Mahallesi’nde, vatandaşların musluğundan uzun süredir su akmamaya devam ediyor. 2023 yılında hala yaşanmaya devam eden bu sorun, vatandaşların adeta çilesi oldu. Su ihtiyacının karşılandığı kuyularda da su tükenince vatandaşlar adeta isyan etti.

Parayla kendilerine su getirtiyorlar

Sabah’ın aktarımına göre; bölge halkı defalarca kez belediye dilekçe verdiğini ancak çözüme ulaşmadığını belirtti. Yardım çağrılarına kulak tıkayan belediyeden umudunu kesen vatandaşlar, sorunlarına bir çare bulmak için harekete geçti. Bu durum ise ekonomik anlamda da vatandaşları zorlamaya başladı. Traktör sahibi olan birine mazot parası veren halk, haftanın belli günlerinde kendilerine tankerle su getirtiyor.

"Ömrümüz su taşımakla geçti"

Köylüler, “Turizmin gözbebeği Marmaris’te, susuzluktan kırılıyoruz. 21. yüzyılda çağdışı sıkıntılar çekiyoruz. Musluklarımızdan aylardır su akmıyor. Su ihtiyacını giderdiğimiz kuyular da kurudu. Tankerlerle su taşıyoruz. Bahçelerimiz kurudu.” ifadelerini kullandı. Su kovasıyla her gün su taşıyan 9 yaşındaki İnci Demirtaş da, “Bütün yaz okuldan geldiğimizden beri su taşıyoruz. Ömrümüz su taşımakla geçti.” dedi.

Seçim döneminde verilen söz unutuldu

Öte yandan belediyenin 2019 yılının mart ayında 25 milyon TL’lik yatırım yaptığı, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorunun çözüleceğini açıkladığı ortaya çıktı. Ancak 4 yıldır söz verilen projeden eser yok. Yerel seçim döneminde verilen sözün unutulması ise vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.



#Muğla
#Marmaris
#Hisarönü Mahallesi
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