Hayat CHPli Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
AKTÜEL

CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu

Konya'da hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsızlık duyan CHP'li Cumhuriyet gazetesi, "Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen hafızlık icazet törenleri, artık çoğunlukla camilerde bir dini tören olarak değil, siyasilerin ve kamu görevlilerinin de katılımıyla kültür ve kongre salonlarında düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocuklardan rahatsız oldu

CHP'li Cumhuriyet gazetesi Konya'da hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden duyduğu rahatsızlığı, "Camilerden kongre salonlarına taşınan icazet törenleri, iktidarca gösteriye dönüştürüldü" sözleriyle belirtti

CUMHURİYET HAFIZ ÖĞRENCİLERDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhuriyet gazetesi yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı:

Camilerden kongre salonlarına taşınan icazet törenleri, iktidarca gösteriye dönüştürüldü. İcazet törenlerinde çocuklara cüppe ve sarık giydirilmesi tartışma yarattı. Yasalara göre din görevlileri dışında sarık giyilmesi yasak. Çeşitli cemaatlerin de yer aldığı Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen hafızlık icazet törenleri, artık çoğunlukla camilerde bir dini tören olarak değil, siyasilerin ve kamu görevlilerinin de katılımıyla kültür ve kongre salonlarında düzenleniyor. Bunun son örneği ise 2 Aralık’ta Konya’da oldu.

Kur'an yolunda 750 genç
GÜNDEM
Kur'an yolunda 750 genç
Türkiyenin en gizli yeri

Türkiye'nin en gizli yeri

Kimse girmeye cesaret edemiyordu: İki köyün arasında bulundu.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Kılıçdaroğlunun TBMMye yönelik gazi çıkışına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi: 15 Temmuz gecesi belediye başkanının evinde saklanan anlayamaz

​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

"İlk defa gördüm doğal olmadığı çok açık."

​Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler.

​TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözlerine tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.