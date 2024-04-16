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Hayat

CI Bloom bu yıl Lütfi Kırdar’da

Türkiye’deki çağdaş sanat ortamını canlandırmak için düzenlenen CI Bloom çağdaş sanat fuarının üçüncü edisyonuna sayılı günler kaldı.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 03:05 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sanatseverlerle buluşacak fuar, 24 Nisan’da önizleme, 25-28 Nisan’da ise genel ziyarete açılacak. Dört gün boyunca 24 çağdaş sanat galerisi, 5 kurum ve inisiyatiften, 267 sanatçının 568 eseri incelenebilecek. Dijital sanat alanında da medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan’ın DECOL iş birliğiyle hazırladığı Living Things (Canlı Şeyler) sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuara, Ankara’dan Bel’m art space, İstanbul’dan 10_12 galeri ve Briefly Art galeriyle Çanakkale’den Mahal inisiyatifi ilk kez katılacak.



#aktüel
#Sanat
#Hayat
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