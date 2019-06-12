Hayat Çiğ taneleriyle parlayan çiçekler
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Çiğ taneleriyle parlayan çiçekler

Kütahya'da termal turizm bölgesindeki rengarenk kır çiçekleri, çiğ damlalarıyla buluştukları sabah saatlerinde muhteşem görüntüleriyle büyülüyor.

Haber Merkezi AA
Birçok fotoğraf tutkunu, çiçeklerin çiğ taneleriyle buluştuğu sabah saatlerinde oluşan görsel şöleni karelerine yansıtmak için bölgeye gidiyor.
Birçok fotoğraf tutkunu, çiçeklerin çiğ taneleriyle buluştuğu sabah saatlerinde oluşan görsel şöleni karelerine yansıtmak için bölgeye gidiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki termal turizm bölgesinde rengarenk açan çiçekler, inci tanelerini andıran çiğ damlalarıyla bütünleştikleri sabah saatlerinde ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kütahya'ya 44, Eskişehir'e 128, Bursa'ya 173 kilometre uzaklıktaki Göbel Termal Turizm Merkezi, kaplıcalarda yaz kış şifa arayanlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra yılın belli dönemlerinde rengarenk açan çiçekleriyle de dikkati çekiyor.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde açan birbirinden renkli çiçekler, sabahları üzerlerinde inciyi andıran çiğ tanelerine güneş ışınlarının yansımasıyla muhteşem görüntü oluşturuyor.

Çiçeğin üzerinde oluşan çiğ taneleri görenleri hayran bırakıyor.

Hayranlık uyandıran manzara

Fotoğraf karelerine yansıyan mızrak devedikeni, kuşburnu, melek otu, kanola, karaballı baba, korunga, mine, sığır dili, tatlı baba, teke sakalı, mor çiçek, çin lalesi, mevzek otu, kuzu gevreği, peygamber çiçeği, gelincik, tarla sarmaşığı, ketengiller ve kılıç otu gibi binbir kır çiçeğinin çiğ taneleriyle yansıttığı manzara hayranlık uyandırıyor.

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