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Hayat

Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

09:56 - 4/09/2024 Çarşamba
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Cihan Kolivar
Cihan Kolivar
Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı
Cihan Kolivar
yaşamını yitirdi. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kolivar'ın X hesabından avukatı Bilge Çiftçi Kolivar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası ve Cihan Kolivar vekili Av. Bilge Çiftçi Kolivar"



#Cihan Kolivar
#ekmek
#fırın
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