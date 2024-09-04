Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Cihan Kolivar
Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı
Cihan Kolivar
yaşamını yitirdi. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kolivar'ın X hesabından avukatı Bilge Çiftçi Kolivar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası ve Cihan Kolivar vekili Av. Bilge Çiftçi Kolivar"
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1 saat önce