Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Gazze'de devam eden soykırımın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistinli Musab Kur'an-ı Kerim'den Zümer Suresinin 53 . Ayetini okuyarak ekmek yaptı. Filistinli çocuğun okuduğu ayetlerin meali ise Gazzelilerin direnişine umut olan "Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin" ayetini bulunuyor.