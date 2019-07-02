Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Cinare Melikzade Türkiyeye geliyor
KÜLTÜR SANAT

Çinare Melikzade Kimdir?

Cinare Melikzade Türkiye'ye geliyor

Azerbeycan’ı sesiyle fetheden Cinare Melikzade, Türk Müzik sektörüne hızlı bir giriş yapacak. Şimdiye kadar Türkiye’nin ünlü müzisyenleri Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılarla düet yapan şarkıcı, konser programları için de hazırlıklara başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cinare Melikzade
Cinare Melikzade

Sözlerini Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah’a ait olan ‘İhtiyacı Var’ şarkısını, farklı bir aranje ile hazırlayan

Cinare Melikzade, bu single için Türk müziğinin önemli sanatçısı Haluk Levent’ten de tam destek aldı. Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı. Single Avrupa Müzik etiketiyle dijital platforma yerini almaya hazırlanıyor.

Başarılı şarkıcı yeni single için “Bu şarkı bana uğur getirdi. Bakü’deyken bu şarkıyı okuyup sosyal medyada paylaştım bir anda hem Türkiye'de hem de Azerbeycan’da çok ses getirdi. Bundan sonra kendi şarkılarımla yoluma devam edeceğim” dedi.

Azerbeycan müzik sektörünün genç temsilcilerinden olan Cinare, İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede yeni şarkıcı için konser anlaşmaları yaptı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı kardeş ülke Türkiye’de 'bende varım' dedi. Sosyal medyada aktif şekilde yer alan Melikzade’nin videoları da milyonlarca izlenme alıyor.

Cinare Melikzade, Haluk Levent’ten de tam destek aldı.

Çinare Melikzade Kimdir?

4 yaşından itibaren Azerbaycan’ın ünlü bestekarlarından Oktay Zülfikarov’dan şan dersleri aldı. 11 yaşında müzik okulunda 5 yıl piyano dersleri aldı. Dünyaca ünlü Bakü Konservatuarında vokal dersleri aldı. Mensum İbrahimov’dan Muğam (Makam) dersleri aldı. Azerbaycan Devlet sanatçısı Azer Zeynalov’dan Vokal Derslerinin yanı sıra Azer Zeyanolov’un Classic isimli gurubunda solist olarak şarkı söyledi.

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Azerbaycan’da ‘Pöhre’ , ‘Yeni Ulduz’, gibi projelerde şarkı söyleme fırsatı buldu. Oyunculuk dersleri alıp çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer aldı. 2008-2012 yıllarında Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Okuduğu kendi eserleri ve coverları milyonlar tarafından izlendi, paylaşıldı.

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