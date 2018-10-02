'Çingene Kızı' replikalarıyla değiştirilecek

Zeugma antik kenti kalıntıları bugün Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. Önemli kültür miraslarımızdan olan Çingene Kızı mozaiği de müzede sergilenen eserler arasında. Gaziantep ile özdeşen Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları ise ABD Ohio’daki Bowling Green State Üniversitesi’ndeki Wolfe Center binasında ve Eva Marie Saint Tiyatrosu’nun lobisinde zemin süsü olarak kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin o günden beri verdiği diplomatik ve hukuki savaşta en önemli gelişme yedi ay önce yaşandı. Bowling Green State Üniversitesi, 12 parça Zeugma mozaiğini Türkiye’ye göndermeyi taahhüt eden protokolü imzaladı. Sonrasında ise koşullar ve lojistikle ilgili çalışmalar sürdü. Anlaşmaya son rötuşlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle New York’ta olduğu geçen hafta verildi ve Ohio’daki üniversiteyle el sıkışıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta başında Washington’daki Kültür Ataşesi Sedat Gönüllüoğlu’na mozaiklerin getirilmesiyle ilgili çalışmaları başlatması yönünde yetki verdi.

Türk Hava Yolları sponsor olacak

Hürriyet’in haberine göre dört bakanın dört yıllık çalışmalarının sonuç vermesiyle ailesine kavuşacak olan Çingene Kızı, Türkiye’ye geri getirildikten sonra Ohio’daki yerleri boş kalmasın diye replikaları Türk ustalar tarafından gerçek parçalar teslim alındıktan sonra birebir hazırlanacak. Sonra Ohio’ya götürülerek yerlerine yerleştirilecek. Eski eserler olduğu için sigortalanıp Türk Hava Yolları (THY) sponsor olacak.

REKLAM

HAYAT Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

HAYAT 400 yıllık tarihe Osmanlı belgeleri ışık tutacak