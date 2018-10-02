Hayat Çingene Kızı replikalarıyla değiştirilecek
KÜLTÜR SANAT

'Çingene Kızı' replikalarıyla değiştirilecek

Türkiye’nin önemli kültür miraslarından Zeugma antik kenti kalıntılarının simgesi 'Çingene Kızı' ailesine kavuşsun diye yürütülen çalışmalar sonuç verdi. 12 adet mozaik Ekim ayı sonunda Türkiye’ye getirilecek. Dört bakanın dört yıllık çalışmalarının sonuç vermesiyle ailesine kavuşacak olan Çingene Kızı, Türkiye’ye geri getirildikten sonra Ohio’daki yerleri boş kalmasın diye replikalarıyla değiştirilecek.

Haber Merkezi Diğer
Bowling Green State Üniversitesi, 12 parça Zeugma mozaiğini Türkiye’ye göndermeyi taahhüt eden protokolü imzaladı.
Bowling Green State Üniversitesi, 12 parça Zeugma mozaiğini Türkiye’ye göndermeyi taahhüt eden protokolü imzaladı.

Zeugma antik kenti kalıntıları bugün Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. Önemli kültür miraslarımızdan olan Çingene Kızı mozaiği de müzede sergilenen eserler arasında. Gaziantep ile özdeşen Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları ise ABD Ohio’daki Bowling Green State Üniversitesi’ndeki Wolfe Center binasında ve Eva Marie Saint Tiyatrosu’nun lobisinde zemin süsü olarak kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin o günden beri verdiği diplomatik ve hukuki savaşta en önemli gelişme yedi ay önce yaşandı. Bowling Green State Üniversitesi, 12 parça Zeugma mozaiğini Türkiye’ye göndermeyi taahhüt eden protokolü imzaladı. Sonrasında ise koşullar ve lojistikle ilgili çalışmalar sürdü. Anlaşmaya son rötuşlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle New York’ta olduğu geçen hafta verildi ve Ohio’daki üniversiteyle el sıkışıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta başında Washington’daki Kültür Ataşesi Sedat Gönüllüoğlu’na mozaiklerin getirilmesiyle ilgili çalışmaları başlatması yönünde yetki verdi.

Türk Hava Yolları sponsor olacak

Hürriyet’in haberine göre dört bakanın dört yıllık çalışmalarının sonuç vermesiyle ailesine kavuşacak olan Çingene Kızı, Türkiye’ye geri getirildikten sonra Ohio’daki yerleri boş kalmasın diye replikaları Türk ustalar tarafından gerçek parçalar teslim alındıktan sonra birebir hazırlanacak. Sonra Ohio’ya götürülerek yerlerine yerleştirilecek. Eski eserler olduğu için sigortalanıp Türk Hava Yolları (THY) sponsor olacak.

REKLAM

Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı
HAYAT
Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

400 yıllık tarihe Osmanlı belgeleri ışık tutacak
HAYAT
400 yıllık tarihe Osmanlı belgeleri ışık tutacak

Karagöz izlemeyen kalmasın
HAYAT
Karagöz izlemeyen kalmasın

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Meclis'te çok sert açıklamalar.
Özel alan ilan edilecek

Özel alan ilan edilecek

Kapadokya için dikkat çeken model.
Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'de yatırımlara hazırlanıyor.
Yerli para ile ticaret

Yerli para ile ticaret

​Türkiye Rusya'dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacak
Veri hırsızlarının hükmü bitecek

Veri hırsızlarının hükmü bitecek

World Wide Web'in mucidinden alternatif internet projesi.
ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

​İsrail, biraz daha öldürebilsin diye keseyi açtılar.
Cetvelle çizilensınırlar sorunlu

Cetvelle çizilensınırlar sorunlu

​Soylu: Türkiye'nin altını oymak isteyenler Avrupa ülkelerinde nüfuz buluyorlar.
Melania Afrika'da

Melania Afrika'da

​İlk uluslararası ziyaretinde Trump'ı yanına almadı.

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

Hedefte finansal güvenliğini tehdit edenler var.
Eski tarifeye devam

Eski tarifeye devam

​Ankara'daki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama.
20 bankanınnotunu düşürdü

20 bankanınnotunu düşürdü

Fitch'den 20 bankanın notuna yeni düzenleme.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yapılandırmadasüre uzatıldı

Yapılandırmadasüre uzatıldı

Borcunu ödeyemeyenler için 15 günlük ek fırsat.
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

İthalatına yüzde 25 ek yükümlülük getirildi.
İki füzeüstümüze geliyordu

İki füzeüstümüze geliyordu

Saldırıda gözlemci er olan gazi dehşeti anlattı.
Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.