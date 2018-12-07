Hayat Çingene Kızı sergilenmeye hazır
KÜLTÜR SANAT

Çingene Kızı sergilenmeye hazır

Gaziantep'ten 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında kaçırıldığı evine geri getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı törenle tanıtılarak ziyarete açılacak.

DHA
Çingene Kızı'nın eksik parçaları tamamlandı.
Çingene Kızı'nın eksik parçaları tamamlandı.

Fırat Nehri kıyısında 1960'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan ve yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı.

Çingene Kız Mozaiği'nin parçası olan 12 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yaklaşık 6 ay önce imzalanan protokolün ardından 28 Kasım'da Gaziantep'e getirildi.

Mozaiğin eksik parçaları Gaziantep'te

Mozaikler, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini almak için hazırlandı.

Çingene Kızı sergilenmek çin hazır
OYNAT 03:53
Çingene Kızı sergilenmek çin hazır
'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı törenle tanıtılarak ziyarete açılacak.
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Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından sergilenmeye hazır hale getirilen 12 parça mozaik, Çingene Kız mozaiği yanına ayrılmış özel alana yerleştirildi.

Yarın ziyarete açılacaklar

Mozaikler, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından yapılacak tanıtımın ardından yerli ve yabancı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

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