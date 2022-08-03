Hayat Çini ve Seramik Yarışması başvuruları bekliyor
KÜLTÜR SANAT

Çini ve Seramik Yarışması başvuruları bekliyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çini ve Seramik Yarışması başvuruları bekliyor
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Konya’nın Selçuklu Belediyesi bu yıl ikinci kez Yaşayan Miras Ulusal Çini ve Seramik Yarışması düzenliyor. Tarihi gelenekleri canlandırmak adına gerçekleştirilen yarışmaya katılmak isteyenler gerekli belge ve eserleri 26 Ağustos’a kadar gönderebilecek. Yarışmacılar üretim aşamasında istedikleri tüm teknikleri kullanarak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan özgün eserler ortaya çıkaracak. Kaşi, Evani ve Seramik kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılımcılar bu üç kategoriden sadece birine eser gönderebilecek. Her kategoride birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 7 bin TL ödül verilecek. Mansiyon ödülü 4 bin, sergilenecek eserler ise 2 bin TL ödül alacak.

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