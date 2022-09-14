Hayat Çiniler Fatihte yarışacak
KÜLTÜR SANAT

Çiniler Fatih’te yarışacak

Fatih Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen çini yarışması için başvurular başladı. Faik Kırımlı anısına gerçekleşecek yarışmanın başvuruları 15 Mart’a kadar devam edecek

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiniler Fatih’te yarışacak
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Fatih Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen çini yarışması için başvurular başladı. Faik Kırımlı anısına gerçekleşecek yarışmanın başvuruları 15 Mart’a kadar devam edecek. Çini sanatçılarının teşvik edilmesinin amaçlandığı yarışmada, eserlerin Fatih ve Fatih’in sahip olduğu kültürel mirası yaşatması ve katkıda bulunması bekleniyor. Yarışmaya konu sınırlaması olmadan Türk Çini Sanatında bilinen yeni üsluplar ve teknikler kullanılarak katılmak mümkün. Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin üçüncüye ise 15 bin liranın verileceği yarışmanın sonuçları 1 Nisan’da ilan edilecek. Eserler Fatih Sanat Akademisi’ne elden teslim edilecek.

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