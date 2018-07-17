Hayat Çinin en pahalı filmi milyon dolarlar kaybetti
KÜLTÜR SANAT

Çin'in en pahalı filmi milyon dolarlar kaybetti

Yüz milyon doları aşan bütçeye sahip olan fantastik film "Asura", gösterime girdiği ilk haftada ancak 7 milyon dolar hasılat elde edebildi. Aktör ve dublör olan Peng Zhang'ın ilk yönetmenlik tecrübesi olan "Asura" hakkında, gösterime girmeden önce devlet medyasında övgüler yer almıştı. Çin'in en pahalı filmi olan Asura, milyon dolarlar kaybetti.

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Filmin üzerinde yeni çalışamalar yapıp yıl içinde yeniden gösterime sokulacak.
Filmin üzerinde yeni çalışamalar yapıp yıl içinde yeniden gösterime sokulacak.

Çin'de bugüne dek çekilen en büyük bütçeli film gişede umduğunu bulamadı. Yapımı 112 milyon dolara mal olan "Asura" adlı fantastik film, gösterime girdiği ilk haftada yalnızca yaklaşık 7 milyon dolar hasılata ulaşabildi.

Yapımcılar, hayal kırıklığına yol açan hasılat sonucunda filmi gösterimden çekmeye karar verdi. Yapımcılar filmin üzerinde yeni çalışamalar yapıp yıl içinde yeniden gösterime sokulacağını açıkladı.

Devlet medyası tarafından övgüyle bahsedilmişti

Kökleri Budist inancına giden Çin mitolojisinden bir hikayenin anlatıldığı filmde, genç bir çoban memleketini fantastik canavarlara karşı savunmak için mücadele ediyor. Çin'in önde gelen aktörlerinin rol aldığı film, görsel efektleriyle dikkat çekiyor.

BBC'nin haberine göre, Çin'de bugüne dek çekilen en yüksek bütçeli filmi olan "Asura", ülkenin önde gelen film şirketleri Alibaba Pictures, Zenjian Film Stüdyosu ve Ningksia Film Grubu tarafından desteklenmişti. Aktör ve dublör olan Peng Zhang'ın ilk yönetmenlik tecrübesi olan "Asura" hakkında, gösterime girmeden önce devlet medyasında övgüler yer almıştı.

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