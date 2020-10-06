Cins'ten 5'inci yılına özel selamlama: "Sana bir türkü çağırayım güzel olmasın gerçek olsun"

Yayın yolculuğunda 5 yılı geride bırakan Cins, 2020 Ekim ayında 5'inci yılına özel dosyasıyla raflardaki yerini aldı. Dosyada 5 yıllık yolculuğu boyunca dergiye yol arkadaşlığı etmiş edebiyat, akademi; sanat ve spor dünyasından tüm isimlerden oluşan bir “geçmiş listesi”yle beraber; Yusuf Genç, İsmail Kılıçarslan ve Rıdvan Tulum’un 5. yıl özel sohbeti yer alıyor.

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Kebikeç sayfasında bu ay

Prof. Dr. Ömer Türker, “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay, “Evrim Teorisinin Sorunları-4” adlı yazısıyla evrim teorisinin sorunlarını tartışmaya devam ediyor. Murat Güzel Kebikeç sayfasında bu ay Sünni kelamın ilk sistematik kitabı sayılagelen İmam Maturîdî’nin Kitabu’t-Tevhid’ini incelerken; İbrahim Halil Üçer ise Cins’in 2020 Ekim sayısında “Kelamî Atomculuğun Sağduyusal Gerçeklikle İmtihanı” adlı yazısıyla yer alıyor.

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3 Soruda sayfasında bu ay “neden okuyalım?”, “ne okuyalım?” ve “nasıl okuyalım?”

“3 Soruda” sayfasında bu ay “neden okuyalım?”, “ne okuyalım?” ve “nasıl okuyalım?” sorularına Prof. Dr. Ayhan Çitil cevap verirken, “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorulamızı sanat tarihçisi İsmail Erdoğan yanıtladı. Cins Kafalar’ın bu ayki konusu ise Büyük Selçuklu’nun Vezîr-i Kebîr’i Nizâmülmülk. Cevdet Karal da bu ay “Edebiyat Tarihinin Kukuletalı Beş Rahibi Karar Veriyor” adlı şiiriyle Cins'te!

Cins Ekim 2020 kapağı

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“Gelenek ve İrfan" dosyası

“Gelenek ve irfan” adlı dosyamızda bu ay geleneğin nasıl icat edildiğini ve bir medeniyetin inşasında nasıl bir görev üstlendiğini irdeledik. Dosya bağlamında toplum teorisi ve din sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’la toplumun mantığını ve geleneğin icadını konuştuk. Dosyaya Dursun Ali Tökel metinlerin geleneğin inşasında oynadığı role dair yazısıyla katkı yaparken, dosyada Haşim Şahin geleneğin Türk devlet ve toplum yapısına etkilerini ve Can Acer de gelenek ve determinizm ilişkisini yazdı. Rıdvan Tulum ise Erol Göka ile Whatsapp Konuşmaları’nda geleneğin bir toplumu nasıl inşa ettiğini ve günümüzde geleneğin hayatımızdan geri çekilip çekilmediğini konuştu.

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Fatma Barbarosoğlu, Nazife Şişman ve Joseph Campell söyleşileri

Cins’in Ekim 2020 sayısındaki dosya dışı söyleşilerinin ilkinde Sibel Kılıç, yazar Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman’la geçtiğimiz aylarda yayımladıkları kitapları Evin e- Hâli’ni konuştu. Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman karantina dönemindeki toplumsal psikolojimize ve gündemlerimize dair yazışmalardan oluşan kitaplarının ortaya çıkış sürecini ve tartıştığı meseleleri Cins’ e anlattı. Sayımızın çeviri söyleşisinde ise dünyaca ünlü mitolojist Joseph Campbell yer alıyor. Dur durak bilmeyen mitoloji merakı, bu alanda yazdığı kitapları ve yaptığı çalışmalarıyla dünyaca ünlü yazar Campbell ile Bill Moyers’ın, geçmişin ve geleceğin mitlerini ve kahramanların sonsuz yolculuklarını konuştuğu söyleşi, Zeynep Kantarcı’nın çevirisiyle ilk kez Türkçede.

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Ekim yazarlar

Ahmet Sarı, Savaş Ş. Barkçin, Kübra Akgün, Süleyman Unutmaz, Ömer Türker, Ercan Yıldırım, İbrahim Halil Üçer, Rıdvan Tulum, Erol Göka, Dursun Ali Tökel, Can Acer, Ayşe Çetin, Haşim Şahin, Murat Güzel, İsmail Erdoğan, Muhammed Yazıcı, Mehmet Baynal ve Mustafa Nezihi Pesen Cins 2020 Ekim sayısı yazarları.